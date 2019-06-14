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Знову разом: принци Вільям і Гаррі об'єдналися після дворічної сварки

STYLERПерсони    14.06.2019 - 15:36
Знову разом: принци Вільям і Гаррі об'єдналися після дворічної сварки
Принц Гаррі та Вільям (фото: GettyImages)

Принца Гаррі все частіше бачать у компанії Вільяма

Принца Гаррі, який раніше і чути не хотів про Уїльяма, знову бачать в оточенні герцога Кембриджського. Чутки про ворожнечу не вщухали з початку року, а причиною було те, що Вільям не найприємнішим чином відгукнувся про дружину герцога Сасекського. Про це інформує ЕТ.

Старший брат Гаррі завжди ставився до Маркл з певною пересторогою, про що і намагався попередити герцога Сасекського. Однак той не став слухати рекомендацій рідні та просто перестав контактувати з "порадником".

"Гаррі відчув, що Вільям не поспішає прийняти його дівчину з розпростертими обіймами і сказав йому про це. Вони посварилися, і батькові довелося попросити Вільяма бути трохи толерантнішим", - заявило джерело.

Знову разом: принци Вільям і Гаррі об'єдналися після дворічної сваркиПринц Гаррі та Вільям (фото: GettyImages)

За його словами, брати довго не розмовляли один з одним, а потім спілкувалися виключно формально, якщо ситуація змушувала. Однак після народження Арчі, тривала сварка плавно зійшла на ні.

"Тепер після народження Арчі все дійсно пішло на лад. Вільям просто на сьомому небі від того, що його брат став батьком", - підсумувало джерело.

Нагадаємо, що Меган Маркл, яка після народження Арчі повинна була стати більш поступливою, не виправдала очікування експертів і знову здивувала своєю поведінкою.

Ми писали, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві і припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

Ми повідомляли, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

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