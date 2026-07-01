ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters

14:23 01.07.2026 Ср
2 мин
Почему Киев не получил деньги даже после разблокировки всей суммы?
aimg Юлия Капитонова
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр обороны Украины Михаил Федоров непублично обратился к ЕС с просьбой выделить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на оборонные нужды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как оказалось, Федоров направил европейским союзникам специальное письмо. Оно датировано 26 июня 2026 года.

В нем министр напомнил Брюсселю, что общие оборонные потребности Украины в этом году достигают около 136 млрд евро. Бюджет страны может покрыть только 53 млрд из этой суммы.

Кроме того, еще 28,3 млрд будут выделены из финансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Несмотря на это, пока денег все равно не хватает.

Именно поэтому Федоров непублично обратился к Европейскому фонду мира с просьбой выделить 6,6 млрд. евро на оборонные нужды Украины.

В письме министра указано, что именно Фонд может осуществить "один из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году".

Федоров также подчеркнул, что средства нужно направить именно туда, "где они смогут сгенерировать самый большой и непосредственный военный эффект".

Кстати, еще 19 июня украинский лидер Владимир Зеленский публично призвал Брюссель оперативно выделить Киеву разблокированные 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Однако решения до сих пор не приняли.

Как сообщало ранее РБК-Украина, министр обороны Михаил Федоров предупредил о судьбоносном моменте в российско-украинской войне.

Кроме того, он подтвердил, что Киев и Париж обсуждают лицензию на производство ракет SCALP.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главой МО Михаилом Федоровым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Михаил Федоров Война России против Украины
Новости
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака