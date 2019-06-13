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Давно заздрить Маркл: Міддлтон запідозрили в лицемірстві

STYLERПерсони    13.06.2019 - 18:58
Давно заздрить Маркл: Міддлтон запідозрили в лицемірстві
Фото: колаж РБК-Україна

Вміння Меган впевнено триматися на публіці викликає у Кейт роздратування

Меган Маркл досить впевнено тримається на публіці, оскільки раніше вона була актрисою. А от Кейт Міддлтон деколи відчуває себе досить стисло, що і є причиною заздрості. Про це повідомляє видання US Magazine.

З боку виглядає так, ніби Міддлтон цілком вільно почуває себе в якості члена королівської сім'ї. Однак, як виявилося, це лише гра на публіку, адже насправді це дається їй не так вже й легко.

"Кейт все ще знаходить ці грандіозні публічні події переважними. Вона завжди була сором'язливою за своєю природою. По правді кажучи, вона заздрить тій легкості, з якою її невістка Меган тримається перед натовпом", - зазначає джерело.

Герцогиня Сасекська давно звикла до уваги, ще з часів зйомок у телесеріалі "Форс-мажори". Виходить, Меган свідомо обрала собі кар'єру публічної персони. В той час, як Кейт стала публічною лише завдяки її знайомству з принцом.

Давно заздрить Маркл: Міддлтон запідозрили в лицемірствіФото: колаж РБК-Україна

Проте, незважаючи на труднощі, герцогиня Кембриджська знає, що на ній лежить відповідальність, а тому їй доводиться переборювати свої страхи. До того ж, експерти з мови жестів відзначають, що за останні кілька років Кейт стала вести себе набагато вільніше і впевненіше.

Нагадаємо, що Меган Маркл з певних причин незадоволена королівським життям.

Раніше Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

Ми повідомляли, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

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