Королеві таке не сподобається: Маркл знову здивувала своєю поведінкою

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Маркл знову засмутила Єлизавету II

Меган Маркл, яка після народження Арчі повинна була стати більш поступливою, не виправдала очікування експертів і знову здивувала своєю поведінкою. Про це інформує Radar Online.

Оточення Меган зауважує останнім часом, як герцогиня марнотратно поводить себе: тепер вона не економить не тільки на собі, але й скуповує найдорожчі речі для свого сина.

Однак це не є настільки великою проблемою, основною причиною обурення британців є те, що дружина принца Гаррі має намір в черговий раз порушити королівські традиції.

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Так, герцогиня хоче влаштувати вечірку для друзів у своєму нещодавно відремонтованому будинку в честь народження сина. Вона планує влаштувати розкішне свято та запросити всіх своїх друзів. Звичайно, такі плани не особливо сподобаються Єлизаветі II, однак сама королева ситуацію ще не коментувала.

Раніше ми писали, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві і припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

Ми повідомляли, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

Нагадаємо, що Меган Маркл з певних причин незадоволена королівської життям.