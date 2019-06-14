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Снова вместе: принцы Уильям и Гарри объединились после двухлетней ссоры

STYLERПерсоны    14.06.2019 - 15:36
Снова вместе: принцы Уильям и Гарри объединились после двухлетней ссоры
Принц Гарри и Уильям (фото: GettyImages)

Принца Гарри все чаще видят в компании Уильяма

Принца Гарри, который раньше и слышать не хотел о Уильяме, снова видят в окружении герцога Кембриджского. Слухи о вражде не утихали с начала года, а причиной являлось то, что Уильям не самым приятным образом отозвался о супруге герцога Сассекского. Об этом информирует ЕТ.

Старший брат Гарри всегда относился к Маркл с определенной опаской, о чем и пытался предупредить герцога Сассекского. Однако тот не стал слушать рекомендаций родни и просто перестал контактировать с "советчиком".

"Гарри почувствовал, что Уильям не спешит принять его девушку с распростертыми объятиями и сказал ему об этом. Они поссорились, и отцу пришлось попросить Уильяма быть немного терпимее", - заявил источник.

Снова вместе: принцы Уильям и Гарри объединились после двухлетней ссорыПринц Гарри и Уильям (фото: GettyImages)

По его словам, братья долго не разговаривали друг с другом, а затем общались исключительно формально, если ситуация вынуждала. Однако после рождения Арчи, затянувшаяся ссора плавно сошла на нет.

"Теперь после рождения Арчи все действительно пошло на лад. Уильям просто на седьмом небе от того, что его брат стал отцом", - подытожил источник.

Напомним, что Меган Маркл, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и снова озадачила своим поведением.

Мы писали, что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.

Мы сообщали, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

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