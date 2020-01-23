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Меган Маркл звільнила свою "праву руку" і тепер сама шукає няню для Арчі

Lite » Стиль життя 23.01.2020 - 11:14
Меган Маркл звільнила свою "праву руку" і тепер сама шукає няню для Арчі
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Наталі і Меган пропрацювали разом більше року

Незалежне життя у Канаді для Меган Маркл і принца Гаррі підготувало масу змін. Як відомо, поки що герцоги Сассекські зіткнулися з серйозною проблемою фінансування своїх чималих витрат. Днями більше 80 000 жителів Канади підписали петицію з вимогою не покривати витрати Меган і Гаррі на охорону. А це за приблизними підрахунками - 10 мільйонів доларів! Вже найближчим часом петицію зобов'язаний розглянути прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Новий уклад життя молодої сім'ї також змусив Меган і Гаррі звільнити свій персонал в Лондоні. Роботи навіть була позбавлена права рука Меган - її особиста помічниця Наталі Кемпбелл, яка близько півтора років допомагала герцогині Сассекській.

Меган Маркл звільнила свою &quot;праву руку&quot; і тепер сама шукає няню для Арчі

Меган Маркл звільнила свою &quot;праву руку&quot; і тепер сама шукає няню для Арчі

Екс-помічниця Меган Маркл - Наталі Кемпбелл (фото: instagram.com/nataliedcampbell)

Раніше Наталі Кемпбелл працювала в штаті Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Навесні 2019 року принц Гаррі особисто попросив Наталі перейти працювати до його дружини.

Головна помічниця Меган займала особливий статус серед співробітників сім'ї Сассекських. Дівчина допомагала Маркл створювати кулінарну книгу герцогині і навіть була головою Королівського благодійного фонду герцогів Сассекських.

Однак у зв'язку з переїздом до Канади та необхідністю економити, Маркл була змушена звільнити свою помічницю.

Меган Маркл звільнила свою &quot;праву руку&quot; і тепер сама шукає няню для Арчі

Меган Маркл звільнила свою &quot;праву руку&quot; і тепер сама шукає няню для Арчі

Наталі професійно захоплюється бігом (фото: instagram.com/nataliedcampbell)

Як стало відомо без роботи Наталі точно не залишиться. Вже найближчим часом дівчина отримає посаду генерального директора компанії Belu Water у Великобританії, яка займається охороною навколишнього середовища і прав людини.

  • Я була прихильницею роботи компанії протягом останніх десяти років... Світу потрібно більше підприємств, у яких в основі цінностей стоїть захист навколишнього середовища, права людини і стійка практика. Не можу дочекатися, коли приступлю до роботи", - цитує слова Наталі видання HELLO.

В британських ЗМІ зазначається, що Кемпбелл "випала честь" стати дев'ятим за рахунком співробітником, звільненим у цьому місяці родиною Маркл. На даний момент Меган більше стурбована вибором няні для малюка Арчі (народився 6 травня 2019). Як кажуть джерела монаршої сім'ї, у Меган вкрай завищені вимоги до майбутньої няні для свого первістка.

Нагадаємо, Єлизавета II загрожує позбавити Меган Маркл обручки та купленого за 2 роки одягу.

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Новини України Меган Марклпринц Гарріпринц Арчи
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