Змінила сценарій життя: сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про герцогиню

Герцогиня Сассекська не могла насолоджуватися королівським життям, повідомила родичка
Зведена сестра Меган Маркл Саманта зробила гучну заяву про герцогиню Сассекську, яка вирішила відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї.
За словами сестри, вона не помічала, що Меган не подобається королівська життя. "Зовні здавалося, що їй подобалося. Їх називали" Приголомшливої четвіркою "... Здавалося б, все було чудово, - прокоментувала Саманта.
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)
Говорячи про "Приголомшливу четвірку", Саманта мала на увазі герцогів Сассекських і Кембриджських. Однак навіть після скандалу з відмовою Меган і Гаррі від повноважень "старших" членів королівської сім'ї Кейт і Вільяма зустріли оплесками.
Дізнавшись про даний діалог між журналістами і "сестрою", герцогиня Сассекська заявила, що "ледь знає" 54-річну Саманту, а тому наскільки правдива Інформція - невідомо.
Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.
Вона заявила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.