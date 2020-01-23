Про королівську сім'ю знімуть мультик: принца Гаррі озвучить зірка Голлівуду

Про королівську сім'ю знімуть мультсеріал (колаж РБК-Україна)

Життя британської монаршої родини покажуть у комедійному мультсеріалі "Принц"

Про британську королівську сім'ю знімуть комедійний мультсеріал під назвою "Принц". Є всі підстави вважати, що на тлі гучної історії з відмовою Меган Маркл і принца Гаррі від виконання офіційних обов'язків проект зацікавить чималу кількість глядачів.

Виробництвом нової анімаційної стрічки займається 20th Century Fox Television, а замовила ідею стрімінгова платформа HBO Max.

Треба сказати, що ставати героями кіно монаршим особами не вперше - зокрема, вже кілька років британський історичний драматичний телесеріал "Корона", що виходить на Netflix, збирає перед екранами велику аудиторію.

Цього разу мова йде про жартівливі історії у форматі мультика, а за ідею для сценарію взяли оповідання відомого письменника та продюсера Гарі Джанетті, який у своєму Instagram від імені 6-річного принца Джорджа коментує новини про королівських осіб. Про це повідомляє Deadline.

До речі, в автора мільйон підписників в мережі, і його фантазії про життя королівської сім'ї не рідко тиражують ЗМІ.

Стало відомо, що Гаррі буде "говорити" голосом зірки Голлівуду Орландо Блума.

Про британську королівську сім'ю знімуть мультсеріал "Принц" (Фото: deadline.com)

Для озвучування інших персонажів залучають таких акторів:

Кондола Рашад "зіграє" Меган Маркл, королеву Єлизавету II - Френсіс Де Ла Тур, принца Вільяма - Іван Реон, Кейт Міддлтон - Люсі Панч, їх старшого сина і головного разказчика історій принца Джорджа - сам автор Гарі Джанетті, принців Пилипа та Чарльза - Том Холландер, а дворецького Джорджа Оуена - Алан Каммінг.

"Принц" буде сатиричним мультфільмом, який покаже, як юний спадкоємець престолу справляється з життєвими негараздами для того, щоб бути королівською дитиною.

Королева Єлизавета II та принци Чарльз, Вільям і Джордж (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Перш ніж Джордж буде правити Британією, він встановить свої власні закони", - пише видання.

Сам Джанетті зазначає, що дуже радий можливості роботи з HBO Max, щоб розповісти їм "ще одну серію про сім'ю, яка безжально бореться за престол".