У Херсоні відкриють центр дистанційної освіти для дітей з анексованого Криму

Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

За словами Коляди, вже є домовленість про відкриття центру з керівництвом Херсонської області

У Херсоні відкриють центр дистанційної освіти для дітей з анексованого Росією Криму. Про це повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, передає "Крим.Реалії".

За її словами, вже є домовленість про відкриття центру з керівництвом Херсонської області.

"У нас вже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він буде перебувати на базі одного з ліцеїв. Наше завдання зараз - відпрацювати цей пілотний проект успішно для того, щоб масштабувати такі центри дистанційного навчання по всій Україні. Тим більше, що там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, проживати в гуртожитку і здавати певні іспити або навчатися", - розповіла міністр.

Нагадаємо, 9 лютого 2020 року, вступили в силу нові правила перетину адміністративного кордону з Кримом для дітей у віці до 16 років.

Діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності паспорта України (ID карти) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, стосовно таких дітей в Єдиній електронній базі з питань освіти повинна бути інформація, до якої буде доступ на КПВВ.

Також РБК-Україна писало, що в Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти Російської Федерації.