Зеленський доручив розробити програму паспортизації жителів ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кабмін повинен розробити конкретну програму до 1 березня

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму по забезпеченню українським громадянством жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісі президента.

За словами Зеленського, поки йде війна на Донбасі, Росія активно видає паспорти жителям окупованих територій, тому Україні необхідно боротися за своїх громадян.

"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і по тим або іншим причинам не можуть жити на підконтрольній території України", - заявив Зеленський.

Також президент підкреслив важливість організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та на админграницах з Кримом центрів надання адміністративних послуг, де люди могли б отримати необхідні послуги і важливу інформацію.

У Кабінеті міністрів до 1 березня повинні представити конкретні пропозиції по програмі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора відкрив справу за примусової роздачі так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської. "Паспорта ЛНР" отримали більше 200 тисяч людей.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".