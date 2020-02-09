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В Україні продовжили спрощений режим в'їзду до ОРДЛО для дітей

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 14:29
В Україні продовжили спрощений режим в'їзду до ОРДЛО для дітей
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

До 1 травня діти до 16 років без паспорта зможуть перетинати КПВВ зі свідоцтвом про народження

Кабінет міністрів України продовжив спрощений режим в'їзду дітей на окуповані території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Повідомляється, що до 1 травня 2020 року в'їзд на окуповані території Донбасу дітей у віці від 14 до 16 років, у яких немає паспорта, може здійснюватися при пред'явленні свідоцтва про народження.

Таким чином, громадяни України, які не мали можливості оформити паспорт через постійне проживання на тимчасово окупованих територіях, можуть перетинати КПВВ зі свідоцтвом про народження або довідкою, виданою територіальним органом або підрозділом ДМС при втраті або крадіжці паспорта.

Нагадаємо, 9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінкордону з Кримом. Зокрема, діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності паспорта України (ID карти) або закордонного паспорта. Мова йде про учнів навчальних закладів на підконтрольній території Україні.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДонбасКПВВ
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