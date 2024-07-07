Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Так, пока коллеги судьи "Танців із зірками" воюют на фронте, он отправился в путешествие по Америке.

Оттуда артист публикует неоднозначные фото и видео, к которым большинство его фолловеров до сих пор не могут привыкнуть.

Влад Яма продолжает выкладывать неоднозначные сторис (фото: instagram.com/vladyama_official)

Судя по последней stories знаменитости, он сейчас находится в штате Аризона.

"Без слов, без фильтров", - подписал хореограф на русском языке фотографию, на которой запечатлены местные каменные волны.

Влад Яма вернулся к русскому языку (фото: instagram.com/vladyama_official)

К слову, язык оккупанта появляется на странице Влада Ямы уже не впервые.

Недавно он решил преподавать танцы жителям Майами, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко.

Танцовщик перепостил несколько ее видео, где рекламировал свою студию танцев на русском.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, с начала войны Яма проживает в Америке. Существуют слухи, что он заплатил значительную сумму пограничникам, чтобы покинуть страну.

За этот отъезд его неоднократно критиковали.

Если раньше хореограф появлялся в соцсетях редко, сейчас он активно ведет Instagram.