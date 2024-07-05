Яма, Щегель, а теперь и Ханумак: 5 скандальных артистов, которые выехали из Украины на фоне войны

На днях актер и музыкант Руслан Ханумак признался, что выехал в США , чтобы быть рядом со своим сыном Артуром. Сеть по-разному отреагировала на подобное: одни поддержали звезду, другие - раскритиковали.

На фоне этих громких обсуждений РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто еще из знаменитостей выбрал жизнь за границей в период полномасштабной войны.

Влад Яма

Хореограф вместе с женой и сыном Леоном также перебрался в США. Он не скрывает, что выехал в первые дни полномасштабного вторжения и продолжает в чужой стране до сих пор.

В соцсетях звезда иногда делится кадрами беззаботной жизни, из-за чего сталкивается с хейтом в свой адрес.

Влад Яма с семьей (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Андрей Щегель

Скандальный комик предал родную страну и отправился за границу в период полномасштабной войны. В преддверии этого он получил разрешение от Министерства культуры на выезд для проведения благотворительных мероприятий, но уже вскоре стало известно, что возвращаться домой мужчина не планирует.

Щегель говорил, что сбежал не из-за повесток, а из-за того, что "захотел жить комфортной жизнью и имеет на это право".

Скандалист вспомнил защитников Украины и заявил, что "они сами решают свою судьбу на войне".

Также со стороны шоумена было еще не одно скандальное заявление, чем он неоднократно привлекал к себе внимание, и не с лучшей стороны.

Андрей Щегель (Фото: instagram.com/shchehel2.0)

Юрий Фалеса

Бывший наставник Ани Лорак также в числе тех, кто в период войны решил искать лучшую жизнь в другой стране. В марте 2022 года его дом под Киевом был поврежден в результате атаки российских окупантов, и после этого со стороны знаменитости наступила тишина.

Позже бывшая жена Фалесы, певица Маша Гойя говорила, что он якобы вынужден был поехать в страну-агрессор, в город Йошкар-Ола, потому что там живет его мама.

Впоследствии сам продюсер вышел на связь и сказал, что находится в Крыму. Как он смог попасть на оккупированный полуостров, остается неизвестным.

Юрий Фалеса (Фото: instagram.com/yuriyfalyosa)

Тарас Голубков

Украинский режиссер и клипмейкер поначалу находился дома, пока в марте прошлого года не засветился в РФ. Он поехал туда, чтобы снимать клип для артистки-путинистки Клавы Коки.

Как и Щегель, Голубков тоже раньше получил разрешение на выезд от Минкульта. В учреждении такую информацию подтверждали и говорили, что он завладел разрешением посредством обмана.

Голубков якобы предоставил документы о том, что едет за границу снимать украинскую ленту о войне в сотрудничестве с продакшеном Латвии Porta Bonanza SIA, но позже выяснилось, что это неправда.

Тарас Голубков (Фото: instagram.com/tarasgolubkov)

Руслан Ханумак

Шоумен, о котором уже упоминалось выше, выехал в Америку, чем не на шутку возмутил некоторых своих подписчиков. Однако вскоре он рассекретил, почему решился на такой шаг, а также объяснил, как ему это удалось.

Дело в том, что звезда имеет отсрочку до осени из-за своей астмы.

Тем не менее, музыкант отмечал, что если бы его сын Артур был в Украине, а не за границей, то он не стал бы уезжать.

Руслан Ханумак (Фото: instagram.com/hanumak)