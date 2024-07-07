UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влад Яма перейшов на російську і показав, як розважається у США

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф Влад Яма, який втік до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, показав свій "патріотизм", перейшовши на мову країни-окупанта Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівника.

Так, поки колеги судді "Танців із зірками" воюють на фронті, він відправився у подорож Америкою.

Звідти артист публікує неоднозначні фото та відео, до яких більшість його фоловерів досі не можуть звикнути.

Влад Яма продовжує викладати неоднозначні сторіс(фото: instagram.com/vladyama_official)

Судячи з останньої stories знаменитості, він зараз перебуває в штаті Арізона.

"Без слов, без фильтров", - підписав хореограф російською мовою світлину, на якій зафіксовані місцеві кам’яні хвилі.

Влад Яма повернувся до російської мови (фото: instagram.com/vladyama_official)

До слова, мова окупанта з'являється на сторінці Влада Ями вже не вперше.

Нещодавно він вирішив викладати танці жителям Майамі, в партнерстві з російськомовною колегою-українкою Марією Гнатенко.

Танцівник перепостів кілька її відео, де рекламував свою студію танців російською.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, від початку війни Яма проживає в Америці. Існують чутки, що він заплатив значну суму прикордонникам, щоб покинути країну.

За цей від'їзд його неодноразово критикували.

Якщо раніше хореограф з’являвся у соцмережах рідко, зараз він активно веде Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Влад ЯмаВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу