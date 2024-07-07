Влад Яма перейшов на російську і показав, як розважається у США

Так, поки колеги судді "Танців із зірками" воюють на фронті, він відправився у подорож Америкою.

Звідти артист публікує неоднозначні фото та відео, до яких більшість його фоловерів досі не можуть звикнути.

Влад Яма продовжує викладати неоднозначні сторіс(фото: instagram.com/vladyama_official)

Судячи з останньої stories знаменитості, він зараз перебуває в штаті Арізона.

"Без слов, без фильтров", - підписав хореограф російською мовою світлину, на якій зафіксовані місцеві кам’яні хвилі.

Влад Яма повернувся до російської мови (фото: instagram.com/vladyama_official)

До слова, мова окупанта з'являється на сторінці Влада Ями вже не вперше.

Нещодавно він вирішив викладати танці жителям Майамі, в партнерстві з російськомовною колегою-українкою Марією Гнатенко.

Танцівник перепостів кілька її відео, де рекламував свою студію танців російською.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, від початку війни Яма проживає в Америці. Існують чутки, що він заплатив значну суму прикордонникам, щоб покинути країну.

За цей від'їзд його неодноразово критикували.

Якщо раніше хореограф з’являвся у соцмережах рідко, зараз він активно веде Instagram.