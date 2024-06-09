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Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке

Воскресенье 09 июня 2024 18:10
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Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, который после 24 февраля 2022 года сбежал в США, рассказал, чем занимается за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців із зірками".

Подробности

Хореограф в последнее время проявляет большую активность в соцсетях.

На этот раз он решил пообщаться с фолловерами, предложив ответить на вопросы, которые их интересуют.

Один из них касался его жизни в США.

Фаны поинтересовались у Ямы, где он проживает в Америке и планирует ли открыть студию бальных танцев.

"Майами. Преподаю частным образом в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах на дому у клиентов", - признался Яма.

Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке

Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)

Также хореографа спросили, все ли у него хорошо. На что тот ответил, что "уже лучше" и больше исчезать из соцсетей он не планирует.

Беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке

Влад Яма ответил на вопросы фолловеров (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны.

Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.

Ранее Яма разозлил украинцев архивным фото из Крыма.

Также коллега хореографа удивил его планам после окончания войны.

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