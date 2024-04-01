Военная подготовка в вузах: как будут проводить обучение студентов

Законопроект о мобилизации и дальше на рассмотрении, но уже известно, что в этом документе предусмотрено внедрение военной подготовки для всех студентов с 2024 года. Сейчас над соответствующими изменениями в системе образования продолжается работа и окончательные решения по некоторым вопросам еще не приняты, но известно какой будет концепция военной подготовки студентов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью замминистра образования и науки Михаила Винницкого для " Апострофа ".

По словам Винницкого, совершенно очевидно, что система военной подготовки в высших учебных заведениях должна коренным образом измениться. Ведь Украина нуждается в офицеров нового образца, вооруженных современными знаниями, в том числе по стандартам НАТО. А унаследованные от Советского Союза военные кафедры не способны удовлетворить эти потребности.

Он добавил, что сейчас идет работа над созданием новой системы военной подготовки в вузах.

"Планируется разделить аудиторную часть обучения (ведь современная военная техника нуждается в глубоких знаниях) и полигонную. Аудиторную будут осуществлять гражданские преподаватели университета", - пояснил замминистра.

А вот полигонную учебу будут осуществлять сугубо военные офицеры.

"А полигонную, предусматривающую сугубо военные навыки, - офицеры. Причем не пенсионеры, как это было на советских военных кафедрах, а действующие офицеры (возможно, те из них, которые имеют педагогическую квалификацию), способны заинтересовать студентов военным делом и подготовить будущих офицеров" ", – рассказал Винницкий.

Он отметил, что систему придется радикально расширять, поскольку специальные кафедры существуют не во всех вузах.

"Этот вопрос, над которым мы активно работаем совместно с министерством обороны. Думаю, на первом этапе в городах будут созданы единые подразделения, где будут учиться студенты из всех местных вузов. Конечно, это не касается Киева, Львова и других мегаполисов, где одним учебным заведением не обойдешься", - объяснил он.

По словам замминистра, сейчас обсуждается вопрос, на кого будет распространяться военная подготовка.

Ранее нардеп и член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина рассказал, что базовая военная подготовка будет введена для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Пройти ее можно будет в вузе и даже можно выбрать время для обучения.

"Если человек учится в ЗВО, то он в течение 4 - 5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку. Он продлится в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время", - рассказал нардеп.

Он добавил, что для мужчин, которые не будут учиться в вузах или же не получают последовательное образование, предусматривают прохождение базовой военной службы на тот же срок.

"Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет обязаны будут либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли - то по достижению 25 лет они могут быть призваны на учебные военные сборы и получить статус военнообязанного», – пояснил Вениславский.