Кто из мужчин может выехать за границу в апреле 2024 года

Кто из мужчин может уехать за границу в 2024 году (фото: Getty Images)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 14 мая 2024 года. В такой особый период действуют ограничения на выезд за границу военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть некоторые исключения из правил, предусмотренных законом.

Кто имеет право уехать за границу в апреле 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на постановление №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".