По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину сегодня, 18 июня, вернули тела 522 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел.

Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (t.me/Koord_shtab)