В Украину вернули еще более 500 тел погибших
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину сегодня, 18 июня, вернули тела 522 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.
Тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел.
Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (t.me/Koord_shtab)
Передача тел
Напомним, 16 мая в Украину были возвращены тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.
До этого, 9 апреля, в Украину вернули еще 1000 тел погибших.
Еще один обмен состоялся 26 февраля. В Украину также вернули 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.