Військова підготовка у вишах: як будуть проводити навчання студентів

Законопроєкт про мобілізацію і далі на розгляді, але вже відомо, що у цьому документі передбачено впровадження військової підготовки для всіх студентів з 2024 року. Зараз над відповідними змінами у системі освіти ще триває робота й остаточних рішень з деяких питань ще не ухвалено, але відомо якою буде концепція воєнної підготовки студентів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника міністра освіти та науки Михайла Вінницького для " Апостроф ".

За словами Вінницького, цілком очевидно, що система військової підготовки в закладах вищої освіти має докорінно змінитися. Адже Україна потребує офіцерів нового зразка, озброєних найсучаснішими знаннями, в тому числі за стандартами НАТО. А успадковані від Радянського Союзу військові кафедри не здатні задовільнити ці потреби.

Він додав, що зараз триває робота над створенням нової системи військової підготовки у вишах.

"Планується розділити аудиторну частину навчання (адже сучасна військова техніка потребує глибоких знань) і полігонну. Аудиторну будуть здійснювати цивільні викладачі університету", - пояснив заступник міністра.

А ось полігонне навчання будуть здійснювати суто військові офіцери.

"А полігонну, яка передбачає суто військові навички, - офіцери. Причому не пенсіонери, як це було на радянських військових кафедрах, а діючі офіцери (можливо, ті з них, які мають педагогічну кваліфікацію), здатні зацікавити студентів військовою справою і підготувати майбутніх офіцерів", - розказав Вінницький.

Він зазначив, що систему доведеться радикально розширювати, оскільки спеціальні кафедри існують не в усіх вишах.

"Це питання, над яким ми активно працюємо спільно з міністерством оборони. Гадаю, на першому етапі в містах буде створено єдині підрозділи, де навчатимуться студенти з усіх місцевих вишів. Звичайно, це не стосується Києва, Львова та інших мегаполісів, де одним навчальним закладом не обійдешся", - пояснив він.

За словами заступника міністра, зараз обговорюється питання, на кого буде поширюватися військова підготовка.

Раніше нардеп та член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю для РБК-Україна розповів, що базова військова підготовка буде запроваджена для чоловіків віком від 18 до 25 років. Пройти її можна буде у виші й навіть можна буде обрати час для навчання.

"Якщо людина навчається у ЗВО, то вона протягом 4 - 5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку. Вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у воєнний час", - розповів нардеп.

Він додав, що для чоловіків, які не навчатимуться у вишах або ж не здобувають послідовну освіту, передбачать проходження базової військової служби на той самий термін.

"Концептуально було ухвалено, що громадяни віком 18-25 років зобов'язані будуть або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Якщо вони не пройшли - то по досягненню 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори та отримати статус військовозобов'язаного", - пояснив Веніславський.