Віра Брежнєва вперше розповіла, де вона і чим займається: це називається любов

Віра Брежнєва покинула Росію і майже місяць перебуває в Італії, в пункті гуманітарної допомоги, де разом з волонтерами допомагає українським біженцям.

Про це співачка повідомила в Instagram-stories.

Співачка спростувала, що вона в Польщі, як передбачалося раніше.

У пунктах допомоги співачка допомагає сортувати гуманітарку, іноді бере з собою старшу, 20-річну дочку.

Співачка сказала, що волонтерських пунктів, подібних до того, в якому працює вона, багато по всій Європі. В італійському досить помічників, а ось в Любліні (Польща) руки потрібні завжди.

"Вчора, сьогодні, завтра. З житлом там питання... Я вже говорила - шукайте в групах, пошуковиках - найближчий до вас і будьте там корисні. Обіймаю всіх, хто готовий надати будь-яку допомогу, всіх, хто допомагає, всіх, хто молиться. Ось це називається любов", - написала вона.

Зазначимо, що після вторгнення російських військ на територію України, Брежнєва заявила, що її чоловік і мама, сім'я молодшої сестри знаходяться в Києві, де ховаються від бомбардувань у підвалах.

Співачка змінила свою позицію

Кілька років тому Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою, адже вся її творчість пов'язана з російською аудиторією.

Тепер же артистка потрапила в список заборонених в РФ разом з іншими російськими та українськими артистами через свою позицію щодо війни в Україні.

Віра Брежнєва (справжнє прізвище - Галушка) - народилася в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Стала відомою завдяки поп-групі ВІА Гра, де була солісткою з 2003 по 2007 рік.

У Росії жила з початку 2000-х років, але часто приїжджала в Україну - тут залишилися батьки і родичі. Батькам вона купила квартиру в Борисполі.

У 2015 році таємно вийшла заміж за композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Від першого шлюбу в 2001 році народила дочку Соню. Від другого шлюбу - дочку Сару в 2009 році.