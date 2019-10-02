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Екс-"ВІА Гра" розповіла про зради Меладзе

STYLERПерсони    02.10.2019 - 22:55
Екс-"ВІА Гра" розповіла про зради Меладзе
Віра Брежнєва прокоментувала зради чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Віра Брежнєва різко відповіла з приводу зради свого чоловіка

Віра Брежнєва, відома артистка, колишня учасниця проекту "ВІА Гра" і дружина продюсера Костянтина Меладзе, гнівно відповіла фанатам на коментарі про те, що їй зраджує чоловік.

Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост про велике свято – Віри, Надії, Любові і Софії. Вона пояснила, що останнім часом мало пише на своїх сторінках, так як у неї був сумний настрій. І хоча співачка зазначила, що причини для смутку у неї не було, фанати злякались і почали з'ясовувати, чому Віра Брежнєва сумує.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла про зради Меладзе

Скріншот

У коментарях у неї запитали, чи могли стати причиною для смутку чутки про те, що її чоловік, Костянтин Меладзе, небайдужий до нинішньої солістки "ВІА Гра" Еріки Герцег. Також прихильниці помітили, що таку поведінку чоловіка міг би спровокувати "гостьовий шлюб".

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла про зради Меладзе

Скріншот коментаря

Віра Брежнєва жорстко відповіла на такі чутки і спростувала інформацію про те, що вони живуть в такій формі шлюбу.

"Гостьовий шлюб? Що ви несете? Що за гості в ваших головах?" – різко відповіла Брежнєва.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла про зради Меладзе

Скріншот коментаря

Чутки про те, що в сім'ї Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе не все гладко, з'явилися кілька місяців тому. Співачка почистила свої сторінки в соціальних мережах і видалила багато фотографій, у тому числі і з чоловіком.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла про зради Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Як вона потім пояснила передплатникам, вона це зробила, щоб не нервувати заздрісників.

Крім того, директор Еріки Герцег змушена була виступити із заявою і пояснити, що всі ці чутки – не більше ніж жарт.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла про зради Меладзе

Еріка Герцег (Фото: instagram.com/meladzemusic)

"Такі чутки з'являються, мені здається, щодо величезної кількості людей. Це знаєте, як постійна заїжджений жарт, причому абсолютно неактуальний. Костянтин Меладзе є продюсером групи "ВІА Гра", в якій Еріка Герцег співає вже шість років. Природно, ніякої мови про особисті стосунки Еріки з Костянтином ніколи не було, немає і не буде", - заявила директор артистки.

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Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзе
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