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Війна змінила Віру Брежнєву: співачка більше не приховує сивину і зморшки (фото)

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Італія, П'ятниця 10 червня 2022 15:21
Війна змінила Віру Брежнєву: співачка більше не приховує сивину і зморшки (фото) Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Віра Брежнєва, яка виїхала з Росії для допомоги біженцям і пізніше назавжди відреклася від РФ, поділилася першими своїми фото з початку війни. Зірка показала, як змінилася за цей час.

Знімки артистка виклала у своїх Instagram-історіях.

Віра зараз перебуває в Італії разом зі своїми сестрами і мамою - вони зібралися, щоб відзначити 70-річний ювілей матері. Кадри зробила одна з сестер співачки, яких у неї три.

40-річна Брежнєва зображена на столиком в ресторані. На ній короткий білий топ і чорна спідниця, волосся розпущене, а на обличчі практично немає макіяжу.

За словами виконавиці, вторгнення РФ в Україну 24 лютого і минулі з тих пір місяці змінили як її саму, так і її погляди на багато речей. Тепер вона простіше ставиться до вікових змін і більше не буде їх приховувати.

"За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення в дзеркалі не хвилювало. Але раптом вчора на фото, зробленому сестрою, побачила себе з боку... Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, і я вже розумію, що стаю іншою, новою. Тепер у цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами. Бажання більше сподобатися, але є бажання жити", - поділилася Віра.

Війна змінила Віру Брежнєву: співачка більше не приховує сивину і зморшки (фото)

При цьому саме такою і зараз вона відчуває себе справжньою.

"Я зараз відчуваю себе справжньою, як ніколи. Без панцирів і масок. Чесною з собою, вразливою. Але наповненою любов'ю, вселенською ніжністю і світлом", - зізналася Брежнєва.

Війна змінила Віру Брежнєву: співачка більше не приховує сивину і зморшки (фото)

Віра Брежнєва показала нову себе (фото: instagram.com/ververa)

Про чоловіка Костянтина Меладзе вона нічого не написала - нагадаємо, що останнім часом з'явилися чутки, що вони розлучилися через його мовчання з приводу російської агресії в Україні. З 24 лютого продюсер не сказав ні слова на підтримку батьківщини його дружини. Однак на фото на пальці у Віри чітко видно обручку, так що, можливо, це все просто плітки.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва після початку війни розірвала всі зв'язки з Росією і поїхала звідти. Співачка вирушила до Італії, де працювала у волонтерському пункті для українських біженців.

До слова, артистка потрапила в список заборонених в РФ разом з іншими російськими та українськими артистами через свою позицію щодо війни в Україні.

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Віра Брежнєва
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