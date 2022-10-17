На высоте: молодой герой-ас Karaya рассказал о воздушных боях и обратился к украинцам (видео, фото)

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным Karaya, который сбил 5 дронов-камикадзе и 2 крылатые ракеты российских оккупантов, но из-за повреждения самолета вражеским осколком отвел свою "боевую птицу" подальше от Винницы и катапультировался , уже поправляется и его дух - на высоте.

Об этом 16 октября боевой летчик Вадим рассказал в своем Instagram в stories .

Пилоту Karaya после боевого подвига в небе, и увод пострадавшего и загоревшегося истребителя подальше от жилых населенных пунктов Винницкой области, по инициативе командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука хотят присвоить высокое звание Героя Украины.

Молодому асу оказали в больнице медицинскую помощь, и сейчас воздушный воин говорит, что готов снова сесть за штурвал, чтобы выполнять новые боевые задания.

Летчик ВС ВСУ Вадим с позывным Karaya (фото скриншот с видео)

Пилот истребителя Karaya после боевого задания и катапультирования уже поправляется (фото: facebook.com)

"Друзья, я хочу выразить слова благодарности за поддержку каждому, кто мне присылает сообщения, но физически ответить всем нет возможности, поэтому благодарю вас! Благодарю профессионализм медицинского персонала, который мгновенно предоставил помощь и в короткий срок восстановил меня", - написал Вадим.

Летчик также отреагировал на объявленный в сети жителями Винницкой области сбор на покупку для него нового самолета.

"У меня просто нет слов, нашу Страну и славных Украинцев никогда не победить и никому не сломать, именно в такой борьбе проявляется национальное единство и формируется нация! Мой моральный дух на высоте, поэтому скажу одно - работаем дальше. Слава Украине!" - говорится в публикации.

Пилот с позывным "Karaya" обратился к украинцам (фото: скриншот instagram.com/stories/___karaya___)

По словам Karaya, Силы Обороны Украины в короткий срок адаптировались к новой тактике противника по использованию этих дронов-камикадзе "Shahed-136", и уничтожают их с земли и в небе.

Рассказывая о боях в небе с такими БПЛА, пилот отметил, что в дневное время эти цели хорошо видны в небе, а ночью выявлять "мопеды" позволяют радиолокационные средства.

"Нет разницы, какие метеоусловия - эти цели будут уничтожены!" - подчеркнул недавно ас в эфире телемарафона Единые новости.

О высочайшем мастерстве воздушных защитников Украины, уничтожающих российских оккупантов в небе, на земле и на воде, красноречиво говорят цифры о вражеских потерях в живой силе и технике, которые раскрывает Генштаб ВСУ в ежедневных сводках. Но вот работу наших асов на боевых задания демонстрируют не часто - по понятным причинам.

Сам молодой пилот истребителя МиГ-29 Вадим Karaya, кстати, до начала полномасштабного вторжения РФ публиковал в интернете потрясающие видео и фото, сделанные за штурвалом самолета.

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным Karaya (фото: instagram.com/___karaya___)

Теперь кадры о своей боевой работе в небе летчик показывает нечасто, но те, что выходят - сразу "взрывают" сеть, наполняют украинцев еще большей гордостью за мастерство наших "небесных рыцарей", благодарностью за их мужество и защиту от врага.

Видео: Karaya показал, как защищают небо Украины

Karaya 12 октября в небе на юге Украины уничтожил сначала 3 дронов БПЛА "Shahed-136", а после - еще 2, но уже над Винницкой областью. Обломок вражеского беспилотника попал в борт его самолета, что привело к возгоранию, и пилот увел истребитель подальше от населенных пунктов, а сам успешно катапультировался.

Благодаря действиям летчика, никто из гражданских не пострадал.

Karaya на истребителе МиГ-29 защищает украинское небо (фото: instagram.com/___karaya___)

Предлагаем вам посмотреть потрясающие кадры, как летает молодой украинский ас.

Видео: летчик ВС ВСУ Karaya показал кадры в небе

Молодой украинский ас Вадим с позывным Karaya (фото: instagram.com/___karaya___)

Видео: работа пилота ВС ВСУ Karaya в небе

Karaya за штурвалом своего истребителя (фото: instagram.com/___karaya___)

Видео: Karaya демонстрирует высший пилотаж