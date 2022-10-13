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Украинский пилот, сбивший пять дронов и две ракеты, катапультировался в Винницкой области

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Винницкая область, Четверг 13 октября 2022 00:07
Украинский пилот, сбивший пять дронов и две ракеты, катапультировался в Винницкой области Фото: пилот, сбивший пять дронов и две ракеты, катапультировался под Винницей (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Винницкой области разбился истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Пилот успешно катапультировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ.

Пилот выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью иранских дронов.

В среду он уничтожил пять дронов-камикадзе. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление, но сделал все возможное, чтобы отвести самолет подальше от Винницы, и... катапультировался", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются. Пилота представят к званию Героя Украины.

Ранее украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.

До этого украинские бойцы уничтожили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 за 3,5 часа.

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