На висоті: молодий герой-ас Karaya розповів про повітряні бої та звернувся до українців (відео, фото)

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним Karaya, який збив 5 дронів-камікадзе та 2 крилаті ракети російських окупантів, але через пошкодження літака ворожим осколком відвів свого "бойового птаха" подалі від Вінниці та катапультувався , вже одужує і його дух - висоті.

Про це 16 жовтня бойовий льотчик Вадим розповів у своєму Instagram у stories .

Пілоту Karaya після бойового подвигу в небі, і відведення винищувача, що постраждав і спалахнув, якомога далі від житлових населених пунктів Вінницької області, з ініціативи командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука хочуть привласнити високе звання Героя України.

Молодому асу надали у лікарні медичну допомогу, і зараз повітряний воїн каже, що готовий знову сісти за штурвал, щоб виконувати нові бойові завдання.

Льотчик ЗС ЗСУ Вадим з позивним Karaya (фото скріншот з відео)

Пілот винищувача Karaya після бойового завдання та катапультування вже видужує (фото: facebook.com)

"Друзі, я хочу висловити слова вдячності за підтримку кожному, хто мені надсилає повідомлення, але фізично відповісти всім немає можливості, тому дякую вам! Дякую професіоналізму медичного персоналу, які миттєво надали допомогу і в короткий термін відновили мене", - написав Вадим.

Льотчик також відреагував на оголошений у мережі мешканцями Вінницької області збір на купівлю нового літака.

"У мене просто немає слів, нашу Країну та славних Українців ніколи не перемогти і нікому не зламати, саме в такій боротьбі проявляється національна єдність та формується нація! Мій моральний дух на висоті, тож скажу одне - працюємо далі. Слава Україні!" - йдеться у публікації.

Пілот із позивним "Karaya" звернувся до українців (фото: скріншот instagram.com/stories/___karaya___)

За словами Karaya, Сили Оборони України в короткий термін адаптувалися до нової тактики противника щодо використання цих дронів-камікадзе "Shahed-136", і знищують їх із землі та в небі.

Розповідаючи про бої в небі з такими БПЛА, пілот зазначив, що вдень ці цілі добре видно в небі, а вночі виявляти "мопеди" дозволяють радіолокаційні засоби.

"Немає різниці, які метеоумови - ці цілі будуть знищені!" - наголосив нещодавно ас в ефірі телемарафону Єдині новини.

Про найвищу майстерність повітряних захисників України, які нищать російських окупантів у небі, на землі та на воді, красномовно говорять цифри про ворожі втрати в живій силі та техніці, які розкриває Генштаб ЗСУ у щоденних зведеннях. Але роботу наших асів на бойових завданнях демонструють не часто - зі зрозумілих причин.

Сам молодий пілот винищувача МіГ-29 Вадим Karaya, до речі, до початку повномасштабного вторгнення РФ публікував в інтернеті приголомшливі відео та фото, зроблені за штурвалом літака.

Український пілот винищувача МиГ-29 з позивним Karaya (фото: instagram.com/___karaya___)

Тепер кадри про свою бойову роботу в небі льотчик показує нечасто, але ті, що виходять - одразу "підривають" мережу, наповнюють українців ще більшою гордістю за майстерність наших "небесних лицарів", вдячністю за їх мужність і захист від ворога.

Відео: Karaya показав, як захищають небо України

Karaya 12 жовтня у небі на півдні України знищив спочатку 3 дронів БПЛА "Shahed-136", а після - ще 2, але вже над Вінницькою областю. Уламок ворожого безпілотника потрапив у борт його літака, що призвело до спалаху, і пілот вів винищувач подалі від населених пунктів, а сам успішно катапультувався.

Завдяки діям льотчика, ніхто з цивільних не постраждав.

Karaya на винищувачі МіГ-29 захищає українське небо (фото: instagram.com/___karaya___)

Пропонуємо вам подивитися дивовижні кадри, як літає молодий український ас.

Відео: льотчик ЗС ЗСУ Karaya показав кадри в небі

Молодий український ас Вадим із позивним Karaya (фото: instagram.com/____karaya___)

Відео: робота пілота ВС ВСУ Karaya в небі

Karaya за штурвалом свого винищувача (фото: instagram.com/___karaya___)

Відео: Karaya демонструє вищий пілотаж