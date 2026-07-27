Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть разрушения и пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате удара пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, в результате удара пострадали пять человек. В результате атаки врага повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.
Другие детали относительно места ушиба, характера повреждений и состояния потерпевших уточняются. Официальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Контекст новости
Атаки с применением КАБов остаются одним из основных способов ударов РФ по прифронтовым регионам Украины из-за возможности наносить поражение с относительно большого расстояния. Особенно часто оккупанты атакуют именно Сумщину.
Мы уже сообщали, что в ночь на 25 июля российский дрон попал по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты в Сумах. Погибли три человека.
Также 24 июля армия РФ ударила по АЗС. Один человек погиб. Также поврежден супермаркет.
А в ночь на 21 июля российские кафиры запустили дроны в 9-этажный дом в Сумах, из-за чего на первом этаже вспыхнул пожар.