ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе

Россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в понедельник, 10 октября. Все они были уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси", - сказано в сообщении.

Так, девять таких беспилотников уничтожили силы и средства ПВО воздушного командования "Центр".

Россияне также атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Отмечается, что дроны сбили в течение 3,5 часов - с 15:00 до 18:30.

О сбитии беспилотников также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"С 15:45 до 18:08 еще 12 "мопедов" иранского производства залетали на территорию нашей страны. Все 12 были уничтожены. Один где-то потерялся, но будем считать, что он не навредил нашей стране", - сказал он в эфире телемарафона.