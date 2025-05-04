Штаны капри вернулись в моду из 90-х: как их носит Надя Дорофеева
Штаны капри снова в моде - они возвращаются из 90-х как один из главных трендов весны 2025. Этот стильный и удобный элемент гардероба можно легко сочетать с различными вещами для создания актуальных и легких луков.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как такие брюки стилизует популярная певица Надя Дорофеева.
Какой образ выбрала Надя Дорофеева
Для повседневного лука певица выбрала черные капри, плотно облегающие фигуру. Их дополняет черный ремень с большой металлической пряжкой, а также трендовые ботильоны-носки.
Верхняя часть образа Дорофеевой состоит из короткого белого топа и свободного черного пиджака с широкими плечами, который придает элегантности.
Аксессуаром служит небольшая сумочка из экомеха коричневого цвета, которую певица держит в руке.
В этом луке певица сочетает спортивный шик (капри, ботильоны-носки, топ) и элегантности (пиджак). Черно-белая цветовая гамма выглядит сдержанно и стильно, а акцент в виде пушистой сумочки придает образу оригинальности.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Капри - модный тренд 2025
Эти укороченные брюки, которые оканчиваются где-то между коленом и лодыжкой, были чрезвычайно популярны в 90-х годах, и теперь они снова завоевывают сердца модниц.
В современном переосмыслении капри могут выглядеть очень стильно и актуально. Вот несколько моментов, о которых следует знать:
- разнообразие фасонов: сегодня капри представлены в разных вариантах: от облегающих моделей до более свободных и широких. Также можно встретить капри с высокой или низкой посадкой, со стрелками или без, с разными декоративными элементами.
- материалы: для весенне-летнего сезона особенно актуальны будут капри из легких тканей, таких как хлопок, лен, деним или трикотаж. Для более холодной погоды можно выбрать варианты из более плотных материалов.
- влияние 90-х: в современных интерпретациях капри часто можно встретить отголоски эстетики 90-х, например сочетание с массивными кроссовками или укороченными топами.
С чем носить капри
Кежуал
Для повседневного образа сочетайте их с футболками, майками, легкими свитерами, рубашками в стиле оверсайз. Обувь может быть разной: кроссовки, кеды, эспадрильи, сандалии.
Элегантный стиль
Капри из более плотной ткани и классического кроя можно комбинировать с блузками, приталенными жакетами, элегантными туфлями на каблуке или балетками.
Спортивный шик
Сочетайте капри спортивного кроя с кроп-топами, худи или спортивными куртками и кроссовками.
Актуальные детали
Обратите внимание на капри с разрезами сбоку, с интересными карманами, с поясами-цепочками или с необычными принтами.
Капри можно носить в офис (фото: instagram.com/sylviemus_)
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