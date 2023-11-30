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Украинский студент выплатит медуниверситету 200 тыс. грн: за что он столько задолжал

Ивано-Франковск, Четверг 30 ноября 2023 13:04
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Украинский студент выплатит медуниверситету 200 тыс. грн: за что он столько задолжал Как студент получил такой долг (фото: facebook.com/ifnmu/edu.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В Хмельницкой области суд обязал студента выплатить Ивано-Франковскому медицинскому университету 209 000 гривен. Это сумма за все годы обучения в учебном заведении. Такой долг был начислен за нарушение условий договора об обучении на "бюджете".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на решение Деражнянского районного суда Хмельницкой области рассказывает подробнее об этом деле.

Что произошло между студентом и учебным заведением

В августе 2014 года студент первого курса медицинского факультета Университета был зачислен на обучение по государственному заказу. Одним из условий в договоре было то, что после обучения студент должен прийти на место трудоустройства в соответствии с направлением и отработать не менее трех лет после окончания учебы в интернатуре.

Если это не будет соблюдено, он должен возместить стоимость обучения в установленном порядке.

В июне 2020 года выпускника вуза направили в Шепетовскую центральную районную больницу на должность врача-хирурга. Позже выяснилось, что уже через месяц новоприбывший уволился из больницы по собственному желанию, тем самым не выполнив условия договора.

В таком случае выпускнику начислили задолженность перед учебным заведением в размере 209 102,18 гривны за обучение на "бюджете" и 76 246,21 гривны за стипендию, которую он получал.

Государство трудоустроит "бюджетников"

В МОН предложили на законодательном уровне закрепить обязанность студента-бюджетника заключить договор о трудоустройстве в случае поступления предложения от центра занятости.

По этому договору студент должен отработать не менее трех лет после завершения учебы в университете.

При этом дать согласие или отказ следует в течение месяца после получения предложения.

Студенты, которые не заключат договор о трудоустройстве соответственно, будут переведены на обучение по контракту, а в случае отказа - отчислены из высшего образования.

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