"Хочу слышать русский язык": в Днепре преподавательница университета попала в скандал

В Днепре преподавательница государственного медицинского университета на занятии требовала от своей студентки отвечать на русском языке. В частности, когда та отказалась, то педагог не учла ее ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост предпринимателя Андрея Табинского в Facebook .

Детали инцидента

По словам мужчины, речь идет о паре "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподает Новоженина Людмила Ивановна.

Как оказалось, женщина запретила студентке третьего курса Магдалине Пельчар отвечать на украинском языке. Она заявила, что хочет, чтобы на ее занятие "говорили на русском языке".

"Магдалина ответила, что этого языка не знает и на нем говорить не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом - мол, студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов", - говорится в сообщении.

После этого преподавательница отказалась принимать ответ студентки.

"Более 30 лет Независимости, почти 10 лет со времени вооруженной агрессии московии, более полутора лет полномасштабной войны с сотнями тысяч жертв среди украинцев... И сегодня дальше выкрикивают такие в центре Украины - нагло, открыто и в присутствии других студентов, запрещают говорить на государственном языке", - написал Табинский.

Также он поинтересовался, как руководство Днепровского медицинского университета отреагирует на такое поведение своей сотрудницы.

В Днепре преподавательница университета требовала от студентки ответа на русском (фото: facebook.com/and.tabinskyy)

Реакция сети

В комментариях под постом пользователи заявили, что преподавательницу нужно немедленно уволить из университета.

Нет места таким людям вообще в сфере образования! Когда преподаватель является образцом нарушений

Надеюсь она до конца жизни преподавать нигде больше не сможет

Обсуждать нечего. Преподавательницу немедленно уволить

Уголовная ответственность должна распространяться на всех "ждунов" в Украине

Девушка молодец, что не дала себя сломать! Но а что другие студенты? Через эту недопреподавательницу проходят десятки, если не сотни студентов, неужели они все молчат и безропотно переходят на язык оккупантов?

Данный случай - огромный удар и грязное пятно на репутации университета. Позор!

Также среди комментаторов были и другие студенты преподавательницы, которые вступились за педагога. В частности, один из пользователей описал ситуацию иначе, утверждая, что некоторые заявления и комментарии являются ложью, а упомянутая преподавательница - "настоящая патриотка Украины".