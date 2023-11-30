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Український студент виплатить медуніверситету 200 тис. грн: за що він стільки заборгував

Івано-Франківськ, Четвер 30 листопада 2023 13:04
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Український студент виплатить медуніверситету 200 тис. грн: за що він стільки заборгував Як студент отримав такий борг (фото: facebook.com/ifnmu/edu.ua)
Автор: Юлія Гаюк

На Хмельниччині суд зобов'язав студента виплатити Івано-Франківському медичному університетові 209 000 гривень. Це сума за всі роки навчання в закладі освіти. Такий борг нарахували за порушення умов договору про навчання на "бюджеті".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рішення Деражнянського районного суду Хмельницької області розповідає детальніше про цю справу.

Що сталося між студентом та закладом освіти

У серпні 2014 року студента першого курсу медичного факультету Університету зарахували на навчання за державним замовленням. Однією з умов у договорі було те, що після навчання студент повинен прийти на місце працевлаштування відповідно до направлення і відпрацювати не менше трьох років по закінченню навчання в інтернатурі.

Якщо цього не буде дотримано, тоді він повинен відшкодувати вартість навчання в установленому порядку.

У червні 2020 року випускника ВНЗ направили до Шепетівської центральної районної лікарні на посаду лікаря-хірурга. Пізніше з'ясувалося, що вже за місяць новоприбулий звільнився з лікарні за власним бажанням, тим самим не виконавши умови договору.

У такому випадку випускникові нарахували заборгованість перед закладом освіти в розмірі 209 102,18 гривні за навчання на "бюджеті" та 76 246,21 гривні за стипендію, яку він отримував.

Держава працевлаштує "бюджетників"

У МОН запропонували на законодавчому рівні закріпити обов'язок студента-"бюджетника" укласти договір про працевлаштування у випадку надходження пропозиції від центру зайнятості.

За цим договором студент повинен відпрацювати щонайменше три роки після завершення навчання в університеті.

При цьому дати згоду чи відмову потрібно протягом місяця після отримання пропозиції.

Студенти, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно, будуть переведені на навчання за контрактом, а у разі відмови - відраховані із закладу вищої освіти.

Раніше ми розповідали, скільки коштує вища освіта психолога в Україні та де можна вчитися.

Читайте також, як університети заробляють на загальній мобілізації та "ухилянтах".

А ще нагадаємо про скандал у Дніпрі, де викладачка вимагала спілкуватися російською мовою.

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