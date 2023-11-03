Образование для "уклонистов". Как университеты зарабатывают на общей мобилизации

Уже несколько месяцев, как в Украине завершилась поступительная кампания. Поскольку право на отсрочку от мобилизации для студентов не отменили, статистика поступающих в этом году заметно отличается от предыдущих лет. В том числе и потому, что количество мужчин взрослого возраста на первом курсе увеличилось.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на расследование издания "Наші гроші. Львів " рассказывает, как университеты зарабатывают на "уклонистах".

Сколько "взрослых студентов" появилось

Традиционно возраст студентов на первом курсе варьируется в пределах 17-18 лет. Так, в 2020 году поступающих именно к 20 годам было почти 60 000. В 2023 году их тоже немало - более 50 000 человек.

Однако конкуренцию по численности им составляет старшая категория. В 2023 году студентов в возрасте от 20 лет стало значительно больше:

20-29 лет - 76 040 человек

30-39 - 43 722 человека

40+ - 20 728 человек

Следует отметить, что в предыдущие годы эти показатели были значительно мизернее, особенно для 30 и 40-летних: в 2021 году количество студентов такого возраста составило 2 186 и 884 соответственно.

Возрастная статистика поступающих в 2023 году (инфографика: ngl.media)

Отметим, что рост желающих получать высшее образование произошел и на фоне роста цен за платное обучение. Однако условия поступления все равно оставались упрощенными. Как пишут журналисты, на некоторые специальности достаточно было собеседования или мотивационного письма.

Для вузов такая математика выгодна. Расследователи посчитали, что в этом году украинские университеты получили более 2,6 миллиарда гривен только от мужчин не "студенческого возраста".

Ограничений на поступление "контрактников" нет

Университеты свободно увеличивают количество мест для студентов по платной форме обучения. Хотя некоторые ограничения все же остаются.

В каких регионах больше студентов не "студенческого возраста" (инфографика: ngl.media)

Для вузов существует квота на количество студентов "контрактников" - 20% от общего числа поступающих. Эта норма была сформирована МОН еще в 2006-2008 годах. Поэтому даже 15 лет спустя резкий рост "контрактников" сегодня вписывается в нормативы.

Работает ли над этим правительство

На сайте Верховной Рады зарегистрированы четыре законопроекта относительно борьбы с возникшей проблемой. Однако все они несколько дискриминационны по возрасту, ведь банально ограничивают право человека получать высшее образование во взрослом возрасте.

Сравнение абитуриентов по статье на бакалавра и магистра (инфографика: ngl.media)

Другой вариант - ограничение права на получение второго образования того же или низшего уровня. Существует даже предложение предоставить студенту-контрактнику возможность учиться бесплатно при условии, что он добровольно согласится на мобилизацию.

Учитывая статистику и все предложения политиков, МОН еще не приступило к решению проблемы платного образования в вузах.