Сколько стоит выучиться на психолога в Украине: стоимость обучения в университетах

В военное время работа психологов - бесценна, ведь "спасать" приходится и военнослужащих, и гражданских взрослых, и детей. Украинцы, желающие стать частью этой специальности, могут получить соответствующее образование в университетах.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Osvita.ua, "Высшее образование", постановление Кабинета министров №266 об утверждении перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, Buki, КНУ имени Тараса Шевченко, ЛНУ имени Ивана Франко , ХНУ имени Василия Каразина, НУ "Киево-Могилянская академия", НУ "Львовская политехника".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как получить образование психолога, какие высшие учебные заведения Украины считают лучшими для этого, а также сколько стоит обучение студентов по специальности "психология".

Как получить образование

В Украине получить профессию психолога можно по окончании вуза.

В текущем году для поступления на специальность "психология" нужно было сдавать два обязательных предмета - украинский язык и литературу, а также математику. Третьим экзаменом можно было выбрать иностранный язык, историю Украины, биологию, физику или химию.

Для получения фундаментальных знаний и квалификаций психолога, необходимо выбрать то или иное образовательное учреждение и изучить основные направления психологии.

Обучение студентов в большинстве университетов осуществляется:

в дневной (очной) форме

в заочной форме

Иногда формы обучения могут быть объединены.

Обучение может осуществляться:

за средства государственного бюджета

на основании договоров между университетом и другими лицами (предприятиями, учреждениями, организациями)

Студенческая жизнь всегда интересна (иллюстративное фото: Рixabay)

Где учат на психолога

Согласно консолидированному рейтингу вузов Украины за 2023 год, в пятерку лучших (в которых можно изучать психологию) вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (имеет факультет психологии, на котором можно изучать три специальности: психология, социальная работа и социальная педагогика)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (специальность "психология" можно получить на философском факультете)

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина (имеет факультет психологии)

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (специальность "психология" можно получить на факультете социальных наук и социальных технологий)

Национальный университет "Львовская политехника" (психологию изучают в Институте права, психологии и инновационного образования)

Конечно, это не полный перечень учебных заведений, где обучают на психолога. Если вышеприведенные варианты вам по каким-либо причинам не подходят, можно выбрать один из других.

Отметим, что обучение психолога не заканчивается получением диплома бакалавра или магистра. Для того чтобы ориентироваться в новых вызовах, методиках и практиках, нужно постоянно развиваться (изучать профильную литературу, посещать различные семинары и т.п.).

Настоящие специалисты учатся всю жизнь (иллюстративное фото: Рixabay)

Стоимость обучения

Если поступить в желаемый вуз на бюджет не повезло, узнать стоимость обучения по той или иной специальности в конкретном вузе можно, как правило, на официальном сайте этого образовательного учреждения.

Если там эту информацию вы не нашли, попробуйте позвонить или написать письмо по указанным в контактах на сайте телефонам или электронному адресу.

При этом следует не забывать, что стоимость обучения на бакалавриате и магистратуре может отличаться.

Рассмотрим стоимость образования для психологов на бакалавриате на протяжении 2023-2024 учебного года в вышеупомянутых университетах.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на психолога в рамках бакалавриата предлагают учиться заочно четыре года.

Первый год обучения стоит 26 800 грн, второй год - 30 600 грн, третий - 35 200 грн и четвертый - 37 000 грн. Итак, общая стоимость обучения - 129 600 грн.

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Львовский национальный университет имени Ивана Франко предлагает получить базовое образование психолога за четыре года на дневной форме обучения.

Один год обучения стоит 34 485 грн, следовательно, общая стоимость получения образования бакалавра - 137 940 грн.

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Харьковский национальный университет имени Василия Каразина обучает психологов как на дневной, так и на заочной форме.

Стоимость одного года обучения на дневной форме бакалавриата - 28 000 грн (112 000 грн за четыре года). На заочной форме - 13 000 грн (52 000 грн за четыре года).

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Национальный университет "Киево-Могилянская академия" обучает психологов в рамках бакалавриата за 55 000 грн в год (220 000 грн за четыре года).

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Национальный университет "Львовская политехника" предлагает получить образование психолога в рамках бакалавриата как на дневной форме обучения, так и на заочной. Стоимость обучения на сайте мы не нашли, поэтому позвонили по номеру, указанному в контактной информации на официальном сайте заведения.

Согласно полученной информации, год обучения будущего психолога на дневной форме стоит 35 000 грн (140 000 грн за четыре года), тогда как на заочной - 24 500 грн (98 000 грн за четыре года).