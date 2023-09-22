"Гардемарин" Харатьян решил отправить больного сына воевать против украинцев

Советский и российский актер Дмитрий Харатьян хочет, чтобы его сын - 25-летний Иван Харатьян - пошел воевать против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера-украинофоба российскому радио "Комсомольска правда".

По словам звезды всех частей фильма "Гардемарины", который при "совке" служил в рядах внутренних войск МВД СССР, он готов отправить сына на фронт сына, если потребуется.

Тот факт, что его наследник болен, то есть "ограниченно годен к военной службе", Харатьяна не смущает.

"Мы обсуждали с ним это, сын готов. У него есть ограничения по здоровью, но если мобилизация будет - пойдет", - сказал актер.

Харатьян уверяет, что его сын последует примеру отца и "косить не будет".

"Я тоже не косил, отслужил. А вообще-то мне было 24 года, уже был ребенок, я был известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов - и ничего, пошел служить в армию. Потому что совесть не позволила откосить", - похвастался Харатьян.

Сын Харатьяна, к слову, тоже "творческая личность". В 2006 году он снялся в роли Ханса Кристиана Андерсена (в детстве) в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви". Сейчас он играет на фортепиано и сочиняет музыку.

Дмитрий Харатьян с сыном (фото: росСМИ)

К слову, в том же интервью 63-летний Харатьян подтвердил, что его дочь Александра сейчас живет в Швеции.

"Пока не собирается возвращаться, насколько я понимаю. Ни в коем случае не отказывается от родной страны и корней! Просто там муж, семья, она уехала задолго до "СВО". С радостью приезжает к нам", - рассказал он.

Добавим, что Харатьян с 2014 года поддерживает войну России против Украины. Он был одним из тех, кто подписал обращение "деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента России Владимира Путина по Украине и Крыму".

С 2022 года тоже яростно поддерживает геноцид украинцев, даже принимал участие в митинг-концерте в поддержку войны, который в народе назвали "шабаш".

Харатьян внесен в санкционные списки Украины, Латвии и других цивилизованных стран за поддержку кремлевского режима.

Дмитрий Харатьян (фото: Википедия)