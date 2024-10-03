"Он не такой, как все": жена Виктора Павлика сделала неожиданное заявление о сыне

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, поделилась со своими подписчиками неожиданным решением - она не будет дальше обследовать своего 3-летнего сына Мишу.

На днях ее подруга предложила им посетить еще и остеопата, однако Репяхова решила пока что прекратить обследования и походы по врачам. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в Stories.

"Я не хочу ни в чем больше разбираться и копаться. Я принимаю своего ребенка таким, какой он есть. Я снимаю все ожидания. Я это уже говорила, но сейчас я это прямо уже почувствовала. Стоп. Никаких врачей. Я не хочу никуда ходить. Михасик уже боится врачей, больниц, - подчеркнула жена Виктора Павлика.

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Также она признала, что ее ребенок не такой, как все, но в ээтом нет ничего плохого.

"Я принимаю ребенка таким, какой он есть. Он не такой, как все, но он имеет на это абсолютное право. Он имеет право заговорить тогда, когда будет к этому готов. И я это поддерживаю. Я буду рядом и мы все будем делать для того, чтобы ему было легче познавать этот мир", - отметила Катерина Репяхова.

Также она подчеркнула, что очень важным этапом является работа с нутрициологом, и от рациона многое зависит. Блогерша жалеет, что пошла к специалисту только сейчас, а не год назад, когда начала комплексно обследовать ребенка.

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Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

У 3-летнего Михаила задержка речевого развития, и блогерша делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями.

Михаил ходит в садик, занимается нейрокоррекцией с элементами сенсорной интеграции, посещает занятия с педагогом-дефектологом, с пяти месяцев занимается плаванием, и, по словам Екатерины, уже имеет определенные успехи в этом направлении.

Катерина Репяхова с мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)

За последний год блогерша посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз.

Как оказалось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Недавно Репяхова получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Также она проконсультировалась с врачом-нутрициологом. Перед этим ребенок сдал необходимые анализы, а том числе генетический анализ кала. Теперь Репяхова тщательно следит за питанием ребенка, так как у него непереносимость лактозы.

Младший сын Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)