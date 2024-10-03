"Він не такий, як усі": дружина Віктора Павліка зробила несподівану заяву про сина

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, поділилася зі своїми підписниками несподіваним рішенням - вона не планує далі обстежувати свого 3-річного сина Михайла.

Днями її подруга запропонувала їм відвідати ще й остеопата, проте Репяхова вирішила поки що припинити обстеження та походи до лікарень. Своїми думками з цього приводу вона поділилася у Stories.

"Я не хочу ні в чому більше розбиратися і копатися. Я приймаю свою дитину такою, якою вона є. Я знімаю всі очікування. Я це вже говорила, але зараз я це прямо вже відчула. Стоп. Жодних лікарів. Я не хочу нікуди ходити. Михасик вже боїться лікарів, лікарень", - підкреслила дружина Віктора Павліка.

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Також вона визнала, що її дитина не така, як усі, але в цьому немає нічого поганого.

"Я приймаю дитину такою, якою вона є. Він не такий, як усі, але він має на це абсолютне право. Він має право заговорити тоді, коли буде до цього готовий. І я це підтримую. Я буду поруч і ми все будемо робити для того, щоб йому було легше пізнавати цей світ", - наголосила Катерина Репяхова.

Також вона наголосила, що дуже важливим етапом є робота з нутриціологом, і від раціону багато що залежить. Блогерка шкодує, що пішла до фахівця лише зараз, а не рік тому, коли почала комплексно обстежувати дитину.

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Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павлика

У 3-річного Михайла затримка мовного розвитку, і блогерка ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить з дитиною, а також обстеженнями.

Михайло ходить у садок, займається нейрокорекцією з елементами сенсорної інтеграції, відвідує заняття з педагогом-дефектологом, з п'яти місяців займається плаванням, і, за словами Катерини, вже має певні успіхи у цьому напрямі.

Катерина Репяхова з чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)

За останній рік блогерка відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, тільки МРТ Михайла розшифровували 6 разів.

Як виявилось, причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи то іншу інфекцію.

Нещодавно Репяхова отримала результати генетичного тесту, через що дуже переживала, тому що довго не могла отримати відповіді на свої запитання.

Також вона проконсультувалася з лікарем-нутриціологом. Перед цим дитина здала необхідні аналізи, у тому числі генетичний аналіз калу. Тепер Репяхова ретельно стежить за харчуванням дитини, оскільки вона має непереносимість лактози.

Молодший син Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)