В среду, 15 февраля, на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Ранее в ВОЗ заявили, что землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.

Кроме того, сегодня на востоке России произошло землетрясение магнитудой 5.8.

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