На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение
В среду, 15 февраля, на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
Ранее в ВОЗ заявили, что землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.
Кроме того, сегодня на востоке России произошло землетрясение магнитудой 5.8.
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