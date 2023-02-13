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Землетрясения в Турции: количество погибших превысило 31 тысячу

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Антакия, Понедельник 13 февраля 2023 11:31
Землетрясения в Турции: количество погибших превысило 31 тысячу Фото: в Турции при землетрясениях погибли более 31 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции в результате ряда землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Из пострадавших регионов эвакуировали более 158 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В Турции с 6 февраля зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла, а также 2 724 афтершока.

По состоянию на утро 13 февраля при землетрясениях в Турции погибли 31 643 человека. Из пострадавших провинций были эвакуированы 158 165 жителей.

В Турции работает более 12 тысяч единиц техники и 35 495 поисково-спасательных работников, среди которых 9 793 иностранных спасателей.

Напомним, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.

Также власти Турции заявили, что ущерб от землетрясений составляет более 84 млрд долларов.

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