Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе

25 мая ведущая Мария Ефросинина отмечает юбилей, ей исполнилось 45 лет. По этому случаю ее муж Тимур Хромаев сделал щемящее сообщение, в котором с нежностью о нем высказался.

Хромаев публично обратился к жене

"Машенька, сегодня важный день - у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе ", - написал избранник ведущей.

"Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться", - добавил он.

Теперь же, заметил Хромаев, когда он "несет свой военный долг", его избранница взяла на себя обязанности главы семьи. И муж Ефросининой благодарен ей за это.

"Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо И поздравляю! Моя Маша, годы - это только путь, который тебя закаляет. Люблю тебя. Твой Тимур", - добавил. он.

Хромаев выложил невероятный кадр с супругой (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Как реагирует сеть

Щемящие слова Хромаева поразили сеть. Впрочем, в комментариях пользователи не только присоединяются к поздравлениям Ефросининой. Некоторые пользователи начали спрашивать, имеют ли хотя бы какое-то основание слухи о разводе пара.

Комментаторы пишут:

"Так вы не разводитесь?"

"Каждая женщина хотела бы услышать о себе такие слова! Берегите друг друга!"

"Невероятные слова настоящего мужчины".

Реакция сети (скриншот)

Откуда появились слухи о разводе Ефросининой и Хромаева

Ведущая и ее избранник живут в браке более 20 лет. За это время они дважды стали родителями, пара воспитывает дочь и сына. Впрочем, в апреле этого года блогер Богдан Беспалов, распространяющий сплетни и ссылающийся на анонимных "инсайдеров", заговорил о возможных проблемах в отношениях Ефросининой и Хромаева.

Впрочем, слухи о разводе ведущая не подтвердила. Но блогг=ер уверял, что Хромаев устал от отношений.