Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе
25 мая ведущая Мария Ефросинина отмечает юбилей, ей исполнилось 45 лет. По этому случаю ее муж Тимур Хромаев сделал щемящее сообщение, в котором с нежностью о нем высказался.
Что написал мужчина Ефросининой на фоне слухов об их разводе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Хромаев публично обратился к жене
"Машенька, сегодня важный день - у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе ", - написал избранник ведущей.
"Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться", - добавил он.
Теперь же, заметил Хромаев, когда он "несет свой военный долг", его избранница взяла на себя обязанности главы семьи. И муж Ефросининой благодарен ей за это.
"Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо И поздравляю! Моя Маша, годы - это только путь, который тебя закаляет. Люблю тебя. Твой Тимур", - добавил. он.
Хромаев выложил невероятный кадр с супругой (фото: instagram.com/timur_khromaev)
Как реагирует сеть
Щемящие слова Хромаева поразили сеть. Впрочем, в комментариях пользователи не только присоединяются к поздравлениям Ефросининой. Некоторые пользователи начали спрашивать, имеют ли хотя бы какое-то основание слухи о разводе пара.
Комментаторы пишут:
- "Так вы не разводитесь?"
- "Каждая женщина хотела бы услышать о себе такие слова! Берегите друг друга!"
- "Невероятные слова настоящего мужчины".
Реакция сети (скриншот)
Откуда появились слухи о разводе Ефросининой и Хромаева
Ведущая и ее избранник живут в браке более 20 лет. За это время они дважды стали родителями, пара воспитывает дочь и сына. Впрочем, в апреле этого года блогер Богдан Беспалов, распространяющий сплетни и ссылающийся на анонимных "инсайдеров", заговорил о возможных проблемах в отношениях Ефросининой и Хромаева.
Впрочем, слухи о разводе ведущая не подтвердила. Но блогг=ер уверял, что Хромаев устал от отношений.
К слову, недавно стало известно, что бывшая Потапа высказалась о муже 26-летней дочери.
Кроме этого, раньше мы рассказывали, как выглядят сыновья Усика.
При создании материала были использованы источники: Instagram Хромаева, видео с YouTube-канала Богдана Беспалова.