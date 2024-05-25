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Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе

Суббота 25 мая 2024 18:09
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Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе Ведущей и ее мужу приписывают проблемы в отношениях (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

25 мая ведущая Мария Ефросинина отмечает юбилей, ей исполнилось 45 лет. По этому случаю ее муж Тимур Хромаев сделал щемящее сообщение, в котором с нежностью о нем высказался.

Что написал мужчина Ефросининой на фоне слухов об их разводе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Хромаев публично обратился к жене

"Машенька, сегодня важный день - у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе ", - написал избранник ведущей.

"Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться", - добавил он.

Теперь же, заметил Хромаев, когда он "несет свой военный долг", его избранница взяла на себя обязанности главы семьи. И муж Ефросининой благодарен ей за это.

"Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо И поздравляю! Моя Маша, годы - это только путь, который тебя закаляет. Люблю тебя. Твой Тимур", - добавил. он.

Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводеХромаев выложил невероятный кадр с супругой (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Как реагирует сеть

Щемящие слова Хромаева поразили сеть. Впрочем, в комментариях пользователи не только присоединяются к поздравлениям Ефросининой. Некоторые пользователи начали спрашивать, имеют ли хотя бы какое-то основание слухи о разводе пара.

Комментаторы пишут:

  • "Так вы не разводитесь?"
  • "Каждая женщина хотела бы услышать о себе такие слова! Берегите друг друга!"
  • "Невероятные слова настоящего мужчины".

Муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводеРеакция сети (скриншот)

Откуда появились слухи о разводе Ефросининой и Хромаева

Ведущая и ее избранник живут в браке более 20 лет. За это время они дважды стали родителями, пара воспитывает дочь и сына. Впрочем, в апреле этого года блогер Богдан Беспалов, распространяющий сплетни и ссылающийся на анонимных "инсайдеров", заговорил о возможных проблемах в отношениях Ефросининой и Хромаева.

Впрочем, слухи о разводе ведущая не подтвердила. Но блогг=ер уверял, что Хромаев устал от отношений.

К слову, недавно стало известно, что бывшая Потапа высказалась о муже 26-летней дочери.

Кроме этого, раньше мы рассказывали, как выглядят сыновья Усика.

При создании материала были использованы источники: Instagram Хромаева, видео с YouTube-канала Богдана Беспалова.

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