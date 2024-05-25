Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)
Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри показал, что его сыновья тоже могут похвастаться успехами в спорте. Его дети завоевали золотые медали.
Как выглядят сыновья Усика и чем они занимаются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дети боксера завоевали "золото"
Так, Усик и его жена Екатерина воспитывают четырех детей. Сначала избранница боксера родила дочь Елизавету, затем на свет появились сыновья Кирилл и Михаил, а в январе 2023 родилась Мария.
Ребята занимаются спортом. Впрочем, они выбрали не бокс. Сыновья Усика - дзюдоисты.
Усик и его сыновья (скриншот)
И 25 мая жена и сам Усик показали фото сделанные на соревнованиях сыновей. Мальчики завоевали золотые медали, а их родители не скрывают, что ими гордятся.
Дети Усика (скриншоты)
Усик фотографировался с сыновьями и их друзьями, а его жена даже снимала бои мальчиков на ковре. Кирилл, старший сын боксера, родившийся в 2013 году, уже очень похож на своего отца.
Семья Усика (скриншоты)
Боксер и его супруга живут в браке с 2009 года. За это время пара успела покорить сердца фанатов, ведь их семья, как отмечают в сети, выглядит счастливой.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Усик снимется в голливудском фильме вместе со "Скалой" Джонсоном.
Кроме того, недавно стало известно, что Фьюри принял окончательное решение о бое-реванше с Усиком.
При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы и Stories Усика и его жены.