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Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Суббота 25 мая 2024 16:59
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Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото) Усик и его жена воспитывают двух сыновей и две дочери (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Полина Иваненко

Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри показал, что его сыновья тоже могут похвастаться успехами в спорте. Его дети завоевали золотые медали.

Как выглядят сыновья Усика и чем они занимаются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дети боксера завоевали "золото"

Так, Усик и его жена Екатерина воспитывают четырех детей. Сначала избранница боксера родила дочь Елизавету, затем на свет появились сыновья Кирилл и Михаил, а в январе 2023 родилась Мария.

Ребята занимаются спортом. Впрочем, они выбрали не бокс. Сыновья Усика - дзюдоисты.

Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Усик и его сыновья (скриншот)

И 25 мая жена и сам Усик показали фото сделанные на соревнованиях сыновей. Мальчики завоевали золотые медали, а их родители не скрывают, что ими гордятся.

Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Дети Усика (скриншоты)

Усик фотографировался с сыновьями и их друзьями, а его жена даже снимала бои мальчиков на ковре. Кирилл, старший сын боксера, родившийся в 2013 году, уже очень похож на своего отца.

Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Семья Усика (скриншоты)

Боксер и его супруга живут в браке с 2009 года. За это время пара успела покорить сердца фанатов, ведь их семья, как отмечают в сети, выглядит счастливой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Усик снимется в голливудском фильме вместе со "Скалой" Джонсоном.

Кроме того, недавно стало известно, что Фьюри принял окончательное решение о бое-реванше с Усиком.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы и Stories Усика и его жены.

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