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Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Понедельник 11 марта 2024 20:02
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Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы Виктор Розовый с женой Ольгой (фото: instagram.com/myronmuza)
Автор: Юлия Любченко

Виктор Розовый на днях женился и оставил в прошлом свою холостяцкую жизнь и поделился видео и фото с самого счастливого дня своей жизни.

О том, как прошла свадьба юмориста, ныне и военного Виктора Розового, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-профили Виктора Розового, его жены Ольги и свадебного фотографа.

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый женился

Военный третьей штурмовой бригады "Азова", известный многим украинцам как юморист из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", оставил свою холостяцкую жизнь в прошлом. Теперь он мужчина прекрасной женщины.

Несколько дней назад Виктор впервые показал свою избранницу на общей фотографии после росписи в ЗАГСе и подписал его очень лаконичным словом "Всё".

Известно, что ради свадьбы он взял 10-дневный отпуск со службы и судя по двухдневному перерыву между фото, роспись и само празднование состоялось в разные дни.

Как прошла свадьба Виктора Розового

Для самого важного дня в своей жизни Розовый вместе с невестой Ольгой выбрали роскошный ресторан во Львове с просторным залом, где смогли поместиться все гости, а их было немало.

Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Скриншот

Молодожены обратились в ивент-агентство, ради того, чтобы их праздник прошел на высшем уровне, ведь такой день бывает раз в жизни. Также пара наняла фотографов и видеографов, чтобы запомнить свой праздник.

На свадьбе Ольга и Виктор танцевали импровизированный танец, вероятно, у пары не было времени на репетиции из-за военной службы юмориста, но на самом деле и неподготовленный первый танец молодоженов получился очень вспыльчивым и в то же время романтичным, ведь они проявили свои искренние эмоции, целовались, обнимались и дурачились.

"Первый танец, который долго орали или импровиз продолжительностью 3 минуты", - подписала видео жена Виктора Ольга.

Изюминкой праздника стало появление Пса Патрона, с которым Розовый имеет особую историю. Правда, он был ненастоящим, но эмоции комика надо видеть.

Также особым и даже самым главным гостем стал французский бульдог Руслан, не отходивший от Ольги и Виктора, присутствовавший даже на фотосъемке с Розовым.

Ведущим праздника стал коллега Виктора Игорь Ласточкин, создавший особую атмосферу для военного и его любимой.

Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Скриншоты

Образы молодоженов

Ольга выбрала невероятное белое платье с открытой зоной декольте, интересной драпировкой и разрезом на ноге. Также белые туфли, перчатки белоснежного цвета и повязку на шейку.

Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбыИмпровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Виктор Розовый с супругой Ольгой (фото: instagram.com/myronmuza)

А вот Виктор надел классический черный костюм, белую рубашку и нежно-розовую бабочку.

Их пара выглядит очень нежно и гармонично и видно, что эта любовь в глазах - искреннее и неподдельное чувство.

Импровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбыИмпровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбыИмпровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбыИмпровизированный танец и поцелуи: Виктор Розовый показал счастливые кадры с собственной свадьбы

Скриншоты

Раньше мы рассказывали о браке Виталия Козловского.

Также читайте, какВиктор Розовый вместе с собратьями "вляпался" в скандал.

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