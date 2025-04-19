Выполняйте эти упражнения одну минуту в день, чтобы жить дольше

Простая ежедневная активность может продлить жизнь - и она занимает всего одну минуту в день. Этот быстрый, но эффективный может снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Какие упражнения выполнять

Фитнес-тренер Сол Шайнманн рекомендует включить короткие всплески интенсивной активности в свой распорядок дня.

Большинство людей ошибочно считают, что для улучшения своего здоровья нужны часы в тренажерном зале. Но наука предполагает, что всего одна минута правильного движения ежедневно может значительно продлить жизнь.

Эксперт советует выполнять высокоинтенсивные движения, это может включать спринт на месте, прыжки или быстрые бурпи.

"Что делает эти микросплески такими мощными, так это то, что они вызывают каскад положительных физиологических изменений во всем теле. Когда вы прилагаете максимум усилий, даже за минуту, вы активируете системы, которые могут значительно улучшить здоровье", - сказал он.

Это может включать спринт на месте, прыжки или быстрые бурпи.

Исследование показало, что стоит сосредотачиваться на коротких вспышках энергичной периодической физической активности в повседневной жизни.

Участники, которые выполняли три мини тренировки в день продолжительностью одну или две минуты, показали снижение риска смертности от всех причин и рака на 38-40%. Данные также показали снижение риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 48-49%.

Регулярные прыжки сердечного ритма улучшают эффективность сердца и укрепляют его мышцы.

Как добавить больше движения в свой день

Чтобы добавить больше активности, стоит придерживаться таких советов:

выполняйте спринт вверх по лестнице вместо того, чтобы просто идти

во время телефонного разговора бегайте одну минуту на месте, поднимая высоко колени

выполните быстрые прыжки с приседанием перед тем, как принять душ

выполняйте прыжки одну минуту, когда ждете, пока ваш кофе заварится