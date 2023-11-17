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На выходных Землю накроет мощная буря красного уровня

Сильная магнитная буря накроет на выходных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря красного уровня будет штормить все выходные на этой неделе. В субботу ожидается буря К-индекса 6, в воскресенье интенсивность бури снизится до К-индекса 5, что также соответствует буре красного уровня.

Что нужно знать о магнитной буре на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Выбросы солнечной энергии, которые периодически происходят из-за вспышек и всплесков на Солнце, расходятся в разные стороны, в том числе и в сторону Земли. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве.

Когда поток этой энергии достигает магнитосферы Земли, он провоцирует активность, которую ученые называют магнитной или солнечной бурей.

Интенсивность бурей различаются по классам и мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее магнитная буря и, соответственно, ее последствия.

Все бури свыше К-индекса 5 относятся к бурям красного уровня. Они могут вызывать сбои в работе спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. Также такая буря провоцирует ухудшение самочувствие у людей. При бурях свыше К-индекса 7 могут быть полярные (северные) сияния.

Что известно о буре на выходных

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, после мощной вспышки 16 ноября, наступила временная передышка. Но уже 18 ноября новая буря красного уровня накроет Землю.

Ученые прогнозируют на субботу, 18 ноября - бурю К-индекса 6, на 19 ноября (воскресенье) - бурю К-индекса 5. Оба показателя - бури красного уровня. Далее нас ждет снова небольшая передышка.

22 ноября Землю накроет буря К-индекса 5, 23 ноября - умеренная буря К-индекса 4, а 24-25 ноября снова придет затяжная буря К-индекса 5.

Магнитная буря 18-19 ноября (скриншот)

Как бури влияют на человека

Существует немало исследований, которые доказывают взаимосвязь между самочувствием человека и магнитными бурями. В такие дни многие люди жалуются на ухудшение здоровья, недомогания, чаще обращаются к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Спад концентрации
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Врачи на такие дни дают общие рекомендации и рекомендуют снизить активность. А именно:

Полноценно высыпаться и отдыхать

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки

Нормально и регулярно питаться

Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи и воду

Ограничить алкоголь и сигареты

Обязательно гулять на свежем воздухе

Делать зарядку

Проветривать помещение

Отдавать предпочтение более спокойным видам отдыха

При необходимости и при ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.

 

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