На выходных Землю накроет мощная буря красного уровня

Сильная магнитная буря красного уровня будет штормить все выходные на этой неделе. В субботу ожидается буря К-индекса 6, в воскресенье интенсивность бури снизится до К-индекса 5, что также соответствует буре красного уровня.
Что нужно знать о магнитной буре на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Выбросы солнечной энергии, которые периодически происходят из-за вспышек и всплесков на Солнце, расходятся в разные стороны, в том числе и в сторону Земли. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве.
Когда поток этой энергии достигает магнитосферы Земли, он провоцирует активность, которую ученые называют магнитной или солнечной бурей.
Интенсивность бурей различаются по классам и мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее магнитная буря и, соответственно, ее последствия.
Все бури свыше К-индекса 5 относятся к бурям красного уровня. Они могут вызывать сбои в работе спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. Также такая буря провоцирует ухудшение самочувствие у людей. При бурях свыше К-индекса 7 могут быть полярные (северные) сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, после мощной вспышки 16 ноября, наступила временная передышка. Но уже 18 ноября новая буря красного уровня накроет Землю.
Ученые прогнозируют на субботу, 18 ноября - бурю К-индекса 6, на 19 ноября (воскресенье) - бурю К-индекса 5. Оба показателя - бури красного уровня. Далее нас ждет снова небольшая передышка.
22 ноября Землю накроет буря К-индекса 5, 23 ноября - умеренная буря К-индекса 4, а 24-25 ноября снова придет затяжная буря К-индекса 5.
Магнитная буря 18-19 ноября (скриншот)
Существует немало исследований, которые доказывают взаимосвязь между самочувствием человека и магнитными бурями. В такие дни многие люди жалуются на ухудшение здоровья, недомогания, чаще обращаются к медикам, особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.
Врачи на такие дни дают общие рекомендации и рекомендуют снизить активность. А именно:
Полноценно высыпаться и отдыхать
Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
Нормально и регулярно питаться
Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи и воду
Ограничить алкоголь и сигареты
Обязательно гулять на свежем воздухе
Делать зарядку
Проветривать помещение
Отдавать предпочтение более спокойным видам отдыха
При необходимости и при ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.
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