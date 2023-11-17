На выходных Землю накроет мощная буря красного уровня

Что такое магнитная буря

Выбросы солнечной энергии, которые периодически происходят из-за вспышек и всплесков на Солнце, расходятся в разные стороны, в том числе и в сторону Земли. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве.

Когда поток этой энергии достигает магнитосферы Земли, он провоцирует активность, которую ученые называют магнитной или солнечной бурей.

Интенсивность бурей различаются по классам и мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее магнитная буря и, соответственно, ее последствия.

Все бури свыше К-индекса 5 относятся к бурям красного уровня. Они могут вызывать сбои в работе спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. Также такая буря провоцирует ухудшение самочувствие у людей. При бурях свыше К-индекса 7 могут быть полярные (северные) сияния.

Что известно о буре на выходных

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, после мощной вспышки 16 ноября, наступила временная передышка. Но уже 18 ноября новая буря красного уровня накроет Землю.

Ученые прогнозируют на субботу, 18 ноября - бурю К-индекса 6, на 19 ноября (воскресенье) - бурю К-индекса 5. Оба показателя - бури красного уровня. Далее нас ждет снова небольшая передышка.

22 ноября Землю накроет буря К-индекса 5, 23 ноября - умеренная буря К-индекса 4, а 24-25 ноября снова придет затяжная буря К-индекса 5.

Магнитная буря 18-19 ноября (скриншот)

Как бури влияют на человека

Существует немало исследований, которые доказывают взаимосвязь между самочувствием человека и магнитными бурями. В такие дни многие люди жалуются на ухудшение здоровья, недомогания, чаще обращаются к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Спад концентрации

Сонливость днем

Бессонница ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Врачи на такие дни дают общие рекомендации и рекомендуют снизить активность. А именно:

Полноценно высыпаться и отдыхать

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки

Нормально и регулярно питаться

Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи и воду

Ограничить алкоголь и сигареты

Обязательно гулять на свежем воздухе

Делать зарядку

Проветривать помещение

Отдавать предпочтение более спокойным видам отдыха

При необходимости и при ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.