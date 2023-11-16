Вот почему нельзя пить витамины без назначения врача. 7 признаков передозировки

Передозировка витаминами действительно существует. И такие неприятные ситуации случаются, когда люди начинают пить их не по назначению врача. Витамины группы B – это группа, участвующая в тканевом дыхании, выработке энергии, играющая важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья. Накопить их в организме не получится.

Как выглядит передозировка витаминами группы B, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на видео невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.

Действительно ли может быть передозировка

По словам специалиста, передозировка витаминами действительно существует. И горькая правда в том, что организм усваивает только столько, сколько может усвоить. Излишек будет просто выводиться с мочой.

Но самое плохое кроется не в том, что вы просто будете смывать свои средства в унитаз, а в том, что если вы начнете увеличивать дозу витамина, то будут неприятные признаки передозировки.

"Витамин В6 - пиридоксин, уникальный. Его симптомы нехватки и передозировки одинаковы", - подчеркивает врач.

Как выглядит передозировка

Витамин В1 - тиамин. Первый признак передозировки - посинение губ. При легкой передозировке головные боли, расстройство пищеварения, слабость. Острая передозировка может вызвать аритмию, падение давления, судороги.

Витамин В2 - рибофлавин. Бывает редко, возможно при одновременном приеме с трициклическими антидепрессантами. Частое мочеиспускание, диарея, отек лица и язык.

Витамин В3 - ниацин. Передозировка вызывает нарушение зрения, тошноту, рвоту, боль в животе, головную боль и нервозность. Чрезмерная передозировка витамина B может вызвать повреждение печени, желтуху и язву желудка.

Витамин В5 - пантотеновая кислота. Передозировка витамина B5 может вызвать сильную диарею и кальцификацию артерий, что создает риск развития серьезных сердечно-сосудистых проблем.

Витамин В6 - пиридоксин. Это уникальный витамин, так как дефицит и передозировка В6 влечет за собой сенсорную невропатию - жжение стоп, нарушение координации, чувство ползания мурашек в конечностях.

Витамин В9 - фолиевая кислота. Передозировка витамина B9 может вызвать бессонницу, недомогание, раздражительность, судороги и паралич. Фолиевая кислота также может препятствовать работе других лекарств и делать их бесполезными.

Витамин В12 - цианокобаламин. Передозировка витамина В12 вызывает головные боли, тошноту, рвоту, диарею, образование тромбов, серьезные аллергические реакции и повышенный риск рака простаты.