Такой вид головной боли сейчас бывает у каждого: как от него избавиться

Головная боль бывает разный и самый частый вид, который испытывают люди - это головная боль напряжения (ГБН). В отличие от мигрени, он более легкий, давящий (как голова в шлеме). При ГБН не бывает тошноты, он не вызывает чувствительности к шуму и свету и не усиливается от движений. Именно такую боль чаще всего испытывают украинцы.

Причины возникновения головной боли напряжения и какими способами можно от нее избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Давида Щербину в Instagram.

Почему возникает такая головная боль

По словам специалиста, наиболее распространенные причины - переутомление, пассивный образ жизни и сильный стресс.

Как избавиться от такой головной боли

Отдыхать. Переключиться, заняться хобби, не работать 24/7.

"Огромное количество пациентов имеет ГБН потому, что пытается быть сверхчеловеком, работать с утра до ночи и не имеет никакого отдыха и времени для себя", - подчеркивает врач.

Заниматься спортом. Невролог советует добавить полноценные физические нагрузки.

"Это очень действенно! И здесь важно, выбирайте тот спорт, который доставляет вам радость и удовольствие, это может быть и плавание, и бокс, и тренажерный зал, и танцы, и йога", - говорит Щербина.

Спать. Если вы сидели за компьютером или в телефоне до поздней ночи или встали раньше, или позже обычного - голова будет болеть. Спать нужно по режиму, организм к этому привыкает и адаптируется. Если вы ложитесь сегодня в 23:00, а завтра в 2:00 - не удивляйтесь появлению головной боли.

Ешьте. Как и сон, прием пищи должен быть по графику. Заработались и не поели вовремя, упал уровень глюкозы - вы постепенно станете более тревожным и нервным, увеличится активность симпатоадреналовой системы из-за чего может возникнуть головная боль. Это нужно, чтобы вы пошли поискать себе что-нибудь в холодильнике.

"Модифицировали все факторы, а головная боль все равно беспокоит? – тогда вопрос к вашему уровню стресса. ГБН (особенно частые и хронические) очень часто сопровождают депрессивные и тревожные расстройства, которые и нужно лечить в таких случаях", – добавил невролог.