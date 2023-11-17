У вихідні Землю накриє потужна буря червоного рівня

Що таке магнітна буря

Викиди сонячної енергії, які періодично відбуваються через спалахи та сплески на Сонці, розходяться в різні боки, в тому числі й в бік Землі. Ця сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які можуть швидко переміщатися у просторі.

Коли потік цієї енергії досягає магнітосфери Землі, він провокує активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Інтенсивність бур різняться за класами та потужністю - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша магнітна буря і, відповідно, її наслідки.

Усі бурі понад К-індексом 5 відносяться до бурях червоного рівня. Вони можуть викликати збої в роботі супутників, GPRS, мобільного та радіозв'язку. Також така буря провокує погіршення самопочуття у людей. При бурях понад К-індексом 7 можуть бути полярні (північні) сяйва.

Що відомо про бурю на вихідні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, після потужного спалаху 16 листопада, настав тимчасовий перепочинок. Але вже 18 листопада нова буря червоного рівня накриє Землю.

Вчені прогнозують на суботу, 18 листопада - бурю К-індексу 6, на 19 листопада (неділя) - бурю К-індексу 5. Обидва показники - бурі червоного рівня. Далі на нас чекає знову невеликий перепочинок.

22 листопада Землю накриє буря К-індексу 5, 23 листопада - помірна буря К-індексу 4, а 24-25 листопада знову прийде затяжна буря К-індексу 5.

Магнітна буря 18-19 листопада (скриншот)

Як бурі впливають на людину

Існує чимало досліджень, які доводять взаємозв'язок між самопочуттям людини та магнітними бурями. У такі дні багато людей скаржаться на погіршення здоров'я, нездужання, частіше звертаються до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман у голові

Спад концентрації

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть піддаватися впливу високих рівнів радіації, що у рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти здоров'я в дні магнітних бур

Лікарі на такі дні дають загальні рекомендації та рекомендують знизити активність. А саме:

Повноцінно висипатися та відпочивати

Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження

Нормально та регулярно харчуватися

Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї та воду

Обмежити алкоголь та цигарки

Обов'язково гуляти на свіжому повітрі

Робити зарядку

Провітрювати приміщення

Віддавати перевагу більш спокійним видам відпочинку

При необхідності та при погіршенні самопочуття - звертатися до лікаря.