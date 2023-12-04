Выходные на Рождество и Новый год 2024: сколько будем отдыхать

В декабре этого года в Украине пройдет много зимних праздников - День ВСУ, день святого Николая, Рождество, канун Нового года среди них.

Будут ли в этом году в стране выходные - читайте ниже в материале Styler.

Как будем отдыхать в декабре 2023 года

Если смотреть на официальный календарь, выходные дни в этом месяце будут в субботу и воскресенье 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 декабря.



Законодательство Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" свидетельствует, что дополнительные выходные во время войны не предусмотрены, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

6 декабря - день Вооруженных Сил Украины и День святого Николая, он выпадает на среду и не будет выходным днем.

Рождество Христово по новоюлианскому календарю, на который перешла Украина, выпадает на 25 декабря. Это понедельник и выходного в эту дату не будет. Он также отменен из-за военного положения, действие которого продлено до 14 февраля 2024 года.

Всего в декабре будет 31 календарный день, из которых будем работать 21 день, а 10 будут выходными.

1 января - это понедельник, и он будет рабочим днем в Украине.

Стоит отметить, что в частных компаниях работодатель может устанавливать выходные по своему усмотрению.