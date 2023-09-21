Поминальные дни осенью 2023: даты родительских суббот по новому календарю

В Украине с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь . А это значит, что даты большинства церковных праздников, памятных дат и дней ангела сместились на 13 дней. А вместе с ними изменятся также даты родительских дней - дней поминовения усопших родственников.

Что такое родительские субботы и какие есть традиции

Это особые даты в церковном календаре, когда принято поминать усопших родственников. В такие дни обязательно заказывают службу в церкви или же пишут специальные записки, где указывают за кого из усопших родных нужно помолиться.

На поминальных службах ставят свечку в церкви за упокой души усопших. В церковь также приносят хлеб, крупы, муку, печенье и соль - для малоимущих.

Также в эти дни принято посещать кладбища после поминальной службы в церкви, наводить порядок на могилах и поминать в своих молитвах умерших.

Из более древних традиций: в поминальные дни нужно сделать доброе дело, подать милостыню нуждающимся и собрать небольшую поминальную трапезу.

Категорически нельзя в такие дни ругаться, употреблять бранные слова, устраивать шумные поминки по усопшим и вспоминать умерших со злостью или обидой.

Родительские субботы осенью 2023

Покровская суббота - 30 сентября

Дмитриевская родительская суббота - 21 октября

Кузьмина суббота - 28 октября

Михайловская суббота - 4 ноября

Родительская суббота перед Рождественским постом - 11 ноября

Родительские субботы по новому календарю в 2024 году

Мясопустная поминальная суббота, Вселенская родительская суббота - 18 февраля

Поминальная 2 суббота Великого поста - 11 марта

Поминальная 3 суббота Великого поста - 18 марта

Поминальная 4 суббота Великого поста - 25 марта

Радоница (Проводы) - 25 апреля

Троицкая суббота, Вселенская родительская суббота - 3 июня

Родительская суббота перед началом Петрова поста - 10 июня

Родительская суббота перед началом Успенского поста - 12 августа

Покровская суббота - 30 сентября

Дмитриевская родительская суббота - 21 октября

Кузьмина суббота - 28 октября

Михайловская суббота - 4 ноября

Родительская суббота перед началом Рождественского поста - 11 ноября