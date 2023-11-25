Новый церковный календарь на декабрь 2023: когда праздновать важные даты
Церковный календарь на декабрь 2023 (фото: pixabay.com)
Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад.
РБК-Украина (проект Styler) публикует новый календарь церковных праздников в декабре 2023 года.
Новые даты праздников
- 1 декабря - святого пророка Наума.
- 2 декабря - святого пророка Авакума.
- 3 декабря - святого пророка Софония.
- 4 декабря - святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.
- 5 декабря - преподобного и богоносного Саввы Освященного.
- 6 декабря - святого Николая.
- 7 декабря - святого Амвросия, епископа Медиоланского.
- 8 декабря - преподобного Патапия.
- 9 декабря - зачатие святой Анны.
- 10 декабря - святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
- 11 декабря - священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита.
- 12 декабря - преподобного Спиридона чудотворца.
- 13 декабря - святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии.
- 14 декабря - святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика.
- 15 декабря - святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана.
- 16 декабря - святого пророка Аггея.
- 17 декабря - святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила.
- 18 декабря - святого мученика Севастиана и тех, кто с ним.
- 19 декабря - святого мученика Бонифатия.
- 20 декабря - святого священномученика Игнатия Богоносца.
- 21 декабря - святой мученицы Юлиании.
- 22 декабря - святой великомученицы Анастасии
- 23 декабря - святых десяти мучеников в Крите.
- 24 декабря - Сочельник, святой преподобномученицы Евгении.
- 25 декабря - Рождество Христово.
- 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия.
- 27 декабря - святого апостола, первомученика и диакона Стефана.
- 28 декабря - святых мучеников, сожженных в Никодимии.
- 29 декабря - святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме
- 30 декабря - святой мученицы Анисии.
- 31 декабря - преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.
Переход на новый календарь
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.
Читайте также, почему новоюлианский календарь правильнее григорианского.