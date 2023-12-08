Некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации в военное время, но есть ряд случаев, когда она может быть аннулирована.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram .

6 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

"Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в некоторых случаях аннулирована", - говорят юристы.

Согласно п.12 Порядка бронирования военнообязанных отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмена

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом

ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации

Отметим также, что отсрочка действительна столько времени, сколько существует основание для отсрочки. Например, если это отсрочка в связи с наличием у военнообязанного на содержание трех детей до 18 лет, то соответственно, отсрочка действует пока один ребенок не достигнет совершеннолетия.

Как получить отсрочку от мобилизации (инфографика: Министерство экономики Украины)

Кто имеет право на отсрочку