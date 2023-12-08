6 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать
Некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации в военное время, но есть ряд случаев, когда она может быть аннулирована.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.
6 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать
"Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в некоторых случаях аннулирована", - говорят юристы.
Согласно п.12 Порядка бронирования военнообязанных отсрочка подлежит аннулированию в случае:
- истечение срока ее действия
- завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмена
- завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований
- лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом
- ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации
- увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации
Отметим также, что отсрочка действительна столько времени, сколько существует основание для отсрочки. Например, если это отсрочка в связи с наличием у военнообязанного на содержание трех детей до 18 лет, то соответственно, отсрочка действует пока один ребенок не достигнет совершеннолетия.
Как получить отсрочку от мобилизации (инфографика: Министерство экономики Украины)
Кто имеет право на отсрочку
- работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями
- лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)
- лица, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность
- мужчины, которые являются сиделками для больной жены, ребенка, родителей (своим или одного из супругов)
- лица, имеющие на содержании совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки
- лица, у которых на содержании 3 и больше детей
- лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности
- работники военного управления и правоохранительных органов
- студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме
- научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.)
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Раньше мы писали о том, что часть студентов хотят оставить без отсрочки.